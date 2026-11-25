MEIO AMBIENTE

Bahia está entre os estados com maior presença de lixões; veja os dados

Em 300 dos 399 municípios baianos com coleta convencional de lixo, os resíduos ainda são descartados em lixões. Apenas 125 das 417 cidades têm coleta seletiva, segundo o IBGE

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 13:59

Bahia está entre os estados com maior presença de lixões; veja os dados Crédito: Imagem gerada pela IA

Três em cada quatro municípios baianos que fazem coleta convencional de lixo ainda destinam os resíduos a lixões a céu aberto ou áreas alagáveis. Em 2024, essa era a realidade de 300 das 399 cidades do estado que tinham o serviço, o equivalente a 75,2% do total. Com esse resultado, a Bahia ocupava a quarta posição entre os estados com maior proporção de municípios que utilizavam esse tipo de descarte.

O estado ficava atrás apenas do Maranhão (88,9%), Pará (87,8%) e Amazonas (87,1%). No Brasil, a proporção era bem menor: 29,3% dos municípios com coleta convencional destinavam os resíduos a vazadouros a céu aberto ou em áreas alagáveis. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2024, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento mostra que, embora os serviços de limpeza urbana estejam presentes em praticamente todo o território baiano, a destinação adequada do lixo e a estrutura de saneamento ainda representam desafios para o estado.

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Coleta seletiva está presente em apenas 30% dos municípios

A coleta seletiva foi informada por 125 municípios baianos em 2024, o equivalente a 30% das cidades. O serviço foi o quarto menos mencionado entre as atividades de limpeza urbana pesquisadas, ficando à frente apenas do processamento de resíduos sólidos orgânicos, presente em 36 municípios; da limpeza de praias, em 44; e da coleta de resíduos sujeitos à logística reversa, em 107.

Apesar da baixa cobertura, houve avanço em relação aos levantamentos anteriores. O número de municípios baianos com coleta seletiva quadruplicou desde 2008, quando o serviço existia em apenas 28 cidades. Em 2000, eram somente 12 municípios. Mesmo com o crescimento, a proporção da Bahia ficou abaixo da média nacional, de 48%. O estado ocupava a 16ª posição entre as unidades da Federação. Espírito Santo (91%), Paraná (88,4%) e São Paulo (71,6%) tinham os maiores percentuais de municípios com coleta seletiva.

Entre os materiais recicláveis mais recebidos na Bahia estavam papel e papelão, mencionados por 93 municípios; plástico, por 92; e metais, por 89. A principal finalidade dos materiais era a comercialização, informada por 90 das 125 cidades com coleta seletiva. A reciclagem ou remanufatura foi citada por 43 municípios, enquanto a doação apareceu em 42.

Varrição e capina estão entre os serviços mais comuns

Embora a coleta seletiva ainda alcance menos de um terço das cidades, os serviços tradicionais de limpeza urbana são mais disseminados na Bahia. Dos 417 municípios do estado, 416 informaram ao IBGE que tinham algum serviço dessa natureza em 2024. O cenário já era semelhante em 2008, quando todos os 417 municípios declararam contar com algum tipo de limpeza urbana.

Entre as atividades mais frequentes estavam a varrição de vias e logradouros públicos, realizada em 402 municípios, e a capina ou raspagem de ruas e espaços públicos, presente em 401. A coleta convencional de resíduos sólidos domésticos foi informada por 398 cidades. Os dados também mostram que 393 municípios realizavam coleta convencional de resíduos sólidos públicos. Já a coleta e o recebimento de resíduos especiais eram oferecidos em 363 cidades, enquanto 350 informaram outros serviços de limpeza urbana.

A disposição final dos resíduos era mencionada como serviço por 329 municípios. A limpeza de estruturas de drenagem de águas pluviais aparecia em 248 cidades. Entre as atividades menos frequentes estavam o processamento de resíduos secos, em 150 municípios, e a coleta seletiva, em 125. No cenário nacional, os serviços mais comuns também eram os tradicionais: coleta convencional de resíduos domésticos, presente em 97% dos municípios com limpeza urbana; varrição, em 96,5%; e capina ou raspagem, em 95,7%.

Apenas 58 municípios destinavam resíduos a aterros sanitários

Enquanto os lixões ainda predominavam, somente 58 dos 399 municípios baianos com coleta convencional de resíduos destinavam o material recolhido a aterros sanitários no próprio território. O número corresponde a 14,5% das cidades com esse serviço. A proporção ficou ligeiramente abaixo da média brasileira, de 15,1%, mas colocou a Bahia na sétima posição entre os estados. São Paulo (38,5%), Paraná (36,1%) e Rio de Janeiro (33,3%) lideravam o ranking.

Outros 40 municípios baianos, o equivalente a 10% daqueles com coleta convencional, informaram utilizar aterros controlados no próprio território. Esse tipo de estrutura representa um estágio intermediário entre os lixões e os aterros sanitários. Considerando os dois tipos de aterro, 98 municípios, ou 24,6% dos que tinham coleta convencional, destinavam os resíduos a essas unidades.

Os aterros sanitários são instalações preparadas para receber resíduos com controle técnico e operacional, reduzindo os riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Diferentemente deles, os lixões não contam com sistemas adequados de controle ou tratamento do lixo. Esse tipo de descarte pode favorecer a proliferação de animais transmissores de doenças e provocar contaminação do solo, do ar e da água. Também pode contribuir para alagamentos e agravar os impactos de enchentes e inundações.

Entidades de catadores estão presentes em 72 municípios

Em 2024, 72 dos 417 municípios baianos tinham associações ou cooperativas formalizadas de catadores de materiais recicláveis, o equivalente a 17,5% das cidades do estado. A proporção ficou abaixo da média nacional, de 22,2%, mas quase triplicou em relação a 2008, quando 26 municípios baianos contavam com entidades desse tipo.

Entre as 72 cidades com organizações formalizadas, 48 tinham algum vínculo entre as entidades e a prefeitura. O formato mais comum era o contrato de prestação de serviços, registrado em 39 municípios. As unidades de triagem de materiais recicláveis, como galpões e usinas, eram os locais de trabalho mais frequentes das entidades, presentes em 62 cidades.

Bahia tem a segunda menor proporção de municípios com drenagem urbana

Os dados do IBGE também apontam limitações na infraestrutura de drenagem e manejo de águas pluviais. Em 2024, 372 dos 417 municípios baianos informaram contar com algum serviço nessa área, o equivalente a 89,2% do total. A proporção era a segunda menor entre os estados, à frente apenas do Maranhão, com 88,5%.

Apesar da posição no ranking, houve crescimento em relação aos levantamentos anteriores. Em 2008, 280 municípios baianos tinham algum serviço de manejo de águas pluviais, o equivalente a 67,1% do total. Em 2000, eram 264 cidades, ou 63,3%. No Brasil, a cobertura chegou a 97,4% dos municípios em 2024, com 5.424 cidades atendidas. Dez estados informaram ter serviços de drenagem e manejo de águas pluviais em todos os seus municípios.

Entre as cidades baianas que contavam com esse tipo de estrutura, a atividade mais comum era a manutenção e recuperação da infraestrutura, incluindo limpeza e reparos, realizada em 345 municípios. Em seguida apareciam a execução de obras, instalação ou ampliação de sistemas, em 264 cidades, e a operação dos sistemas de drenagem, em 146.

Outras atividades eram menos frequentes. O planejamento dos serviços e projetos de drenagem foi informado por 124 municípios. Já a atualização do mapeamento das áreas de risco era realizada em 80 cidades. O monitoramento pluviométrico e fluviométrico aparecia em 22 municípios, enquanto apenas cinco informaram monitorar a qualidade da água pluvial.

A drenagem urbana é um componente essencial do saneamento básico e da infraestrutura das cidades. Sua importância aumenta diante das mudanças climáticas, que podem alterar os padrões de chuva e intensificar eventos extremos. A ausência ou insuficiência desses serviços pode agravar alagamentos, inundações e enxurradas.

Só 61 municípios têm protocolo de contingência para enchentes

A baixa cobertura de ações de prevenção também aparece nos dados sobre preparação para enchentes e inundações. Entre 2021 e 2024, 179 municípios baianos relataram ter enfrentado enchentes. Mesmo assim, apenas 61 cidades com serviços de drenagem tinham, em 2024, um protocolo de contingência para situações desse tipo. O número representa 16,4% dos 372 municípios baianos que informaram contar com serviços de drenagem e manejo de águas pluviais — aproximadamente dois em cada dez. A proporção ficou abaixo da média nacional, de 26,1%, e foi a décima menor entre os estados.

Acre (72,7%), Espírito Santo (71,8%) e Rio de Janeiro (63%) tinham os maiores percentuais de municípios com protocolos de contingência. Na Bahia, a medida mais frequente prevista nesses documentos era o auxílio para remoção de móveis, informado por 45 cidades. A evacuação da população de áreas protegidas por diques ou muros aparecia em seguida, mencionada por 34 municípios.