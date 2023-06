Bahia Farm Show começa nesta terça (6) e terá recorde de expositores

. Crédito: .

Uma das maiores feitas de tecnologia agrícola do país, Bahia Farm Show inaugura edição de 2023 a partir desta terça-feira (6) em Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste do estado. Com a expectativa de receber mais de 100 mil pessoas durante os cinco dias de evento, a Bahia Farm ampliou em 17% a área destinada às empresas, expandiu o estacionamento, que se mantém gratuito, construiu um novo restaurante com capacidade para 700 pessoas, e nova sede da Aiba, que conta com auditório para 200 pessoas.

A feira terá na edição deste ano um recorde no número de expositores. São 420 empresas representando cerca de 1200 marcas, que apresentam ao público o que há de mais novo e tecnológico no agro do país, potencializando o setor e melhorando os equipamentos e serviços do agronegócio. Segundo a organização, a edição 2023 da Bahia Farm Show é uma oportunidade de mostrar "um agro sem fronteiras e cada vez mais internacional".

A cerimônia de abertura será realizada a partir das 9h30 com as presenças confirmadas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, pelo prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá, além de ministros do Estado, prefeitos da região e produtores rurais e expositores.

O presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, será o anfitrião do evento e afirma que os recentes resultados positivos do setor, como a colheita da safra de grãos nos campos do Matopiba e os bons resultados das feiras que antecederam a Bahia Farm, indicam que a feira será um ótimo momento para empresas e produtores fecharem seus negócios.“Um importante elo da feira, bancos e agências de fomento, estará aqui para oferecer as melhores condições em crédito com juros e prazos que vão incentivar os produtores rurais a comprar as tecnologias necessárias e adequadas aos seus negócios”, explicou.O complexo da Bahia Farm Show 2023 abriga ainda duas áreas de alimentação, uma área de food truck, campos experimentais, exposição fotográfica, praça do museu com máquinas e veículos antigos, área destinada à comercialização de produtos e artesanatos da agricultura familiar.

O público presente ainda poderá aproveitar passeios de balão e de helicóptero, pista de test drive de veículos e playground para as crianças. Os ingressos do evento custam R$ 12,50 a meia-entrada e R$ 25 a inteira. É possível comprar pelo site (clicando aqui) ou na bilheteria do local. Parte da renda será revertida ao Hospital do Oeste.

