PREVISÃO DO TEMPO

Bahia mantém alerta de chuva para os 417 municípios; veja os riscos e as orientações

Inema prorrogou o aviso de Atenção e Alerta até quinta-feira (19); há previsão de temporais, trovoadas, ventos fortes, alagamentos e possíveis deslizamentos em áreas de encosta

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13:37

Bahia mantém alerta de chuva para os 417 municípios; veja os riscos e as orientações Crédito: Reprodução

A chuva deve continuar atingindo todas as regiões da Bahia nas próximas horas. Diante da previsão de novas precipitações, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) renovou por mais 24 horas o aviso meteorológico de Atenção e Alerta para os 417 municípios baianos. O comunicado, emitido no final da manhã desta quarta-feira (18), indica possibilidade de chuvas moderadas a fortes até quinta-feira (19), com risco de transtornos em diferentes localidades.

De acordo com a Sala de Situação do instituto, a grande quantidade de umidade presente na atmosfera favorece a formação de nuvens carregadas. A combinação desse cenário com as condições termodinâmicas aumenta a possibilidade de novas precipitações, que podem ocorrer com intensidade mais elevada em algumas áreas e ser acompanhadas de trovoadas.

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A classificação de Atenção e Alerta abrange todos os municípios do estado e considera fatores meteorológicos e hidrológicos, como a frequência das chuvas, os volumes acumulados nas últimas 48 horas e a possibilidade de elevação dos níveis dos rios.

Chuva forte pode provocar alagamentos e deslizamentos

Segundo o Inema, as precipitações moderadas a fortes podem provocar alagamentos, enxurradas pontuais e elevação rápida do nível de córregos e pequenos rios. O risco é maior em locais onde o volume de água acumulado pode comprometer o escoamento.

Nas áreas de encosta, especialmente onde o solo já está encharcado, também existe possibilidade de deslizamentos localizados. As rajadas de vento previstas podem provocar queda de galhos e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica.

Veja como se proteger durante o período de alerta

O instituto recomenda que a população evite atravessar ruas alagadas, enxurradas e áreas próximas a córregos, tanto a pé quanto de carro. Durante trovoadas e rajadas de vento, a orientação é permanecer em locais seguros e não procurar abrigo debaixo de árvores.

Também é importante manter distância de postes, placas, torres e outras estruturas que possam cair ou ser deslocadas pela força do vento. Quem mora em áreas de encosta deve redobrar a atenção e observar possíveis sinais de movimentação do terreno, como rachaduras no solo ou nas paredes, árvores e postes inclinados, estalos e alterações na estrutura do terreno.