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Bahia pode ter radiação ultravioleta extrema até o final desta semana, diz previsão

Cidades baianas já registram alta da radiação desde quarta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 19:47

Bahia pode ter índice de radiação ultravioleta extremo até o final de semana
Bahia pode ter índice de radiação ultravioleta extremo até o final de semana Crédito: Shutterstock

Por conta da previsão de tempo seco e pouca nebulosidade, a Bahia pode viver dias com altos índices de radiação ultravioleta (IUV). Até o próximo domingo (30), a Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (COCEP), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), prevê índices entre 9 e 11 em cidades baianas. Os valores são considerados muito altos e, em algumas localidades, podem chegar à faixa extrema.

Em Salvador, o IUV chegou a 10 nesta quarta-feira (26) e deve permanecer nesse nível durante o fim da semana. Feira de Santana, no interior do estado, pode atingir índice 11 no sábado (29) e no domingo (30).

Já Paulo Afonso, Senhor do Bonfim e Juazeiro registram IUV 11 desde quarta-feira e também devem manter o índice nos próximos dias. Remanso pode alcançar o mesmo nível entre esta quinta-feira (27) e domingo.

A previsão do Instituto, elaborada com base em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), indica a intensidade da radiação ultravioleta que chega à superfície da Terra. Valores entre 8 e 10 são classificados como muito altos, enquanto o índice 11 indica intensidade extrema.

O aumento está relacionado principalmente às condições de céu aberto previstas para os próximos dias. A presença de nuvens pode refletir e absorver parte da radiação solar, reduzindo a quantidade que chega à superfície. Em condições de pouca nebulosidade, essa interferência é menor, favorecendo maior incidência de radiação.

Outro fator que contribui para a elevação gradual da radiação nesta época do ano é a aproximação do equinócio de primavera. O fenômeno marca o período em que a incidência solar se distribui de forma mais equilibrada entre os hemisférios. Com a mudança gradual da posição do Sol, a quantidade de radiação que atinge a Bahia aumenta progressivamente.

Embora o período também apresente temperaturas elevadas em algumas regiões, o calor não é a causa direta do aumento do IUV. Temperatura e radiação ultravioleta são variáveis diferentes e podem apresentar comportamentos distintos ao longo do dia.

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