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Bahia quase dobra número de condutores de barcos em cinco anos e amplia mercado náutico

Estado registra aumento de navegadores habilitados, expansão da frota e novos investimentos em marinas e embarcações; Salvador recebe feira náutica em novembro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 05:30

Palco flutuante ficou a 100 m de distância da Bahia Marina
Bahia quase dobra número de condutores de barcos em cinco anos e amplia mercado náutico Crédito: Aristeu Chagas/Divulgação

O número de condutores amadores de embarcações inscritos na Bahia cresceu 92,7% em cinco anos, passando de 16.457, em 2020, para 31.717, em 2025. Os dados da Capitania dos Portos da Bahia, vinculada à Marinha do Brasil, apontam uma expansão da atividade náutica no estado, acompanhada pelo aumento da frota e por novos investimentos em infraestrutura e serviços.

No mesmo período, a quantidade de embarcações registradas passou de 21.392 para 24.507, uma alta de 14,6%. O avanço amplia o mercado para além da venda de barcos, com oportunidades em manutenção, equipamentos, estruturas de atracação e serviços especializados.

Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques

Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação
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Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques por Divulgação

O crescimento também aparece no mercado de trabalho. Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), os empregos formais ligados à Economia do Mar cresceram 6% em Salvador em 2025, na comparação com o ano anterior. Entre as atividades relacionadas ao resultado estão manutenção e reparação de embarcações, obras portuárias e serviços auxiliares do transporte aquaviário.

Investimentos ampliam perspectivas para o setor

A expansão da atividade náutica tem sido acompanhada por investimentos públicos. Em 2025, a Prefeitura de Salvador anunciou R$ 20 milhões para infraestrutura náutica e capacitação profissional. Já o Governo da Bahia destinou mais de R$ 100 milhões à implantação e à requalificação de quatro marinas na Baía de Todos-os-Santos.

Neste mês, o Fundo da Marinha Mercante aprovou R$ 953,2 milhões para a construção de 13 embarcações na Bahia, com previsão de geração de 750 empregos diretos. Os projetos incluem rebocadores, balsas e embarcações destinadas ao transporte fluvial. Os investimentos, somados ao aumento no número de condutores e à expansão da frota registrada, reforçam a movimentação de uma cadeia econômica que envolve fabricantes, fornecedores, prestadores de serviços e operadores de infraestrutura náutica.

Salvador Boat Show reúne empresas do setor

É nesse cenário que Salvador recebe a terceira edição do Salvador Boat Show, de 5 a 8 de novembro, na Bahia Marina. O evento reúne empresas de diferentes segmentos da indústria náutica e busca aproximar fabricantes, fornecedores e consumidores do Nordeste. Na edição de 2025, a feira recebeu mais de 5 mil visitantes e registrou a venda de mais de 40 embarcações.

“A Bahia reúne condições para ampliar sua participação no mercado náutico nacional, não apenas pelo potencial turístico, mas pela demanda crescente por embarcações, infraestrutura e serviços. O Salvador Boat Show contribui para aproximar empresas e consumidores, estimular novos negócios e fortalecer essa cadeia econômica na região”, afirma Thalita Vicentini, diretora da Boat Show Eventos.

Os ingressos para a edição de 2026 estão à venda no site oficial do evento, salvadorboatshow.com.br. A programação está prevista para ocorrer das 14h às 21h, com encerramento às 20h no último dia. O Salvador Boat Show tem apoio oficial da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Especial do Mar e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda.

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