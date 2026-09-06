ABALO SÍSMICO

Bahia registra mais de 25 tremores de terra em um único mês; veja onde ocorreram

Abalos sísmicos foram computados ao longo do mês de agosto

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 17:01

Jacobina foi a cidade mais com mais registros Crédito: Reprodução/Prefeitura de Jacobina

A Bahia registrou ao menos 29 tremores de terra ao longo do mês de agosto. Os dados são do monitoramento do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Jacobina, no norte baiano, foi um dos municípios com maior número de ocorrências no período, com cinco registros. Segundo o laboratório, não há relatos de que os eventos tenham sido sentidos pela população.

O último evento sísmico registrado no mês ocorreu na segunda-feira (31), em Jacobina. O sismo aconteceu às 5h34, no horário de Brasília, e apresentou magnitude preliminar de 2,3 mR. Não houve relatos de moradores indicando que o fenômeno tenha sido sentido.

No dia 22, também em Jacobina, outro evento apresentou magnitude de 1,7 mR, às 3h18. No dia anterior, por volta das 1h24, houve outro registro, de 1,8 mR. O município também teve uma ocorrência no dia 21, com magnitude de 1,8 mR.

Itagibá, no centro-sul da Bahia, teve um evento no dia 28, às 13h18, com magnitude preliminar de 2,4 mR. No dia 25, outro sismo no município apresentou a mesma intensidade, às 13h12. Já no dia 4, a cidade teve uma ocorrência de 2,2 mR.

Santaluz também teve atividade sísmica ao longo do mês. No dia 22, foi registrado um tremor de 2,2 mR, às 12h13. O município teve ainda ocorrências nos dias 14, com magnitude de 2,3 mR; 17, de 2,4 mR; e 7, de 2,2 mR. No dia 28, outro evento foi registrado na cidade, também com magnitude de 2,4 mR.

Em Santa Inês, o abalo do dia 27 apresentou magnitude preliminar de 2,0 mR. Já Feira de Santana teve um registro no dia 24, às 17h, com magnitude preliminar de 2,0 mR.

No dia 23, um evento foi registrado na plataforma continental, a cerca de 100 quilômetros da costa, na altura do município de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia. Com magnitude de 2,8 mR, foi o tremor de maior intensidade registrado no estado durante o mês, conforme os dados do laboratório.

Irecê teve dois registros durante agosto: um de 2,1 mR, no dia 21, às 14h48, e outro de 2,0 mR, no dia 15. Em Jaguarari, o evento ocorreu no dia 18, com magnitude de 2,3 mR.

Muritiba, no Recôncavo Baiano, teve um registro no dia 12 de agosto, às 11h08, com magnitude de 1,9 mR.

No dia 11, foram registrados eventos em Ibicaraí, com magnitude de 1,7 mR, e Ibirapitanga, de 2,3 mR. Dois dias antes, em 9 de agosto, Curaçá teve um tremor de 1,8 mR, às 0h30.

No dia 8, Barrocas registrou um evento de magnitude 2,7 mR.

Já no dia 7, quatro ocorrências foram registradas no estado, nos municípios de Maracás (2,2 mR), Itagibá (2,1 mR), Camamu (2,3 mR) e Santaluz (2,2 mR).

Itagibá também teve um evento no dia 4, com magnitude de 2,2 mR.

Em 3 de agosto, Jacobina registrou um tremor de magnitude preliminar de 1,6 mR, às 14h39, segundo o LabSis/UFRN.