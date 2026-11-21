MUDANÇA NAS ESCOLAS

Bahia suspenderá aulas durante jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027; veja o que muda no calendário escolar

Suspensão valerá em todos os turnos nos dias de partidas da Seleção Brasileira e também dos jogos realizados na Arena Fonte Nova, em Salvador; atividades deverão ser repostas

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 11:54

Seleção feminina vence a Argentina por 3x1 no Beira-Rio Crédito: Luciana Vermell/CBF

As aulas serão suspensas em escolas públicas e privadas da Bahia nos dias em que a Seleção Brasileira entrar em campo durante a Copa do Mundo Feminina de 2027. Em Salvador, a interrupção também ocorrerá nas datas de partidas realizadas na Arena Fonte Nova, independentemente das equipes participantes. A medida está prevista na Resolução nº 362 do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE-BA), publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (20).

A determinação vale para todos os turnos e abrange as instituições integrantes do sistema estadual de ensino, desde a Educação Básica até a Educação Profissional Tecnológica de nível médio e os cursos de qualificação profissional. A competição será realizada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

Seleção feminina vence a Argentina por 3x1 no Beira-Rio 1 de 3

Segundo a resolução, os dias de suspensão não serão considerados letivos. Por isso, as instituições deverão reorganizar seus calendários para garantir a reposição das atividades, respeitando o mínimo de 200 dias letivos anuais na Educação Básica e o cumprimento integral da carga horária dos cursos profissionais.

Férias também poderão ser ajustadas

A norma permite ainda que as escolas ajustem as férias do primeiro semestre de 2027 para que coincidam, total ou parcialmente, com o período da competição. As datas de suspensão das aulas e de reposição deverão ser comunicadas previamente à comunidade escolar e registradas no calendário antes do início do ano letivo.

A iniciativa considera a dimensão do evento esportivo e busca criar condições para que estudantes e profissionais da educação acompanhem a competição. O secretário da Educação do Estado, Marcius Gomes, destacou que a Copa também pode contribuir para a formação dos alunos, especialmente no debate sobre igualdade de gênero.

“A Copa feminina de futebol apresenta diversas perspectivas de aprendizagem para os nossos estudantes e um dos principais é a igualdade de gênero. As mulheres podem ocupar os espaços que quiserem e o futebol é um deles. Vamos aplaudir mais este protagonismo feminino”, afirmou.

Escolas poderão promover atividades sobre futebol feminino

Além das mudanças no calendário, o Conselho Estadual de Educação recomenda que as instituições desenvolvam atividades pedagógicas relacionadas ao futebol feminino, à igualdade de gênero e às experiências das mulheres na sociedade.