Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia tem 1,2 milhão de benefícios do INSS com prova de vida pendente

Registro de votação nas eleições pode ser usado para comprovar que aposentados e pensionistas estão vivos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:37

Novas regras de validação cadastral do INSS buscam eliminar filas e facilitar a rotina de milhões de aposentados e pensionistas.
Novas regras de validação cadastral do INSS buscam eliminar filas e facilitar a rotina de milhões de aposentados e pensionistas. Crédito: Paulo Pinto/Agencia Brasil

A Bahia tem 1.242.178 benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com prova de vida pendente, o equivalente a 9,02% do total registrado no país. O estado ocupa a terceira posição no ranking nacional, segundo levantamento do instituto.

Com a proximidade do segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro, o INSS destaca que o registro de votação pode ser utilizado na comprovação de vida dos beneficiários. A confirmação é feita por meio do cruzamento de informações com a Justiça Eleitoral.

Desde 2023, a responsabilidade pela prova de vida é do próprio INSS, que consulta diferentes bases de dados para verificar se aposentados e pensionistas continuam vivos. O procedimento dispensa o deslocamento dos beneficiários a agências bancárias.

Ter uma pendência não significa que o benefício será bloqueado automaticamente. Para consultar a situação, o segurado pode acessar o aplicativo ou site Meu INSS ou ligar para a Central 135.

Leia mais

Imagem - Biometria e prova de vida do INSS não são a mesma coisa e exigem atenção dos aposentados

Biometria e prova de vida do INSS não são a mesma coisa e exigem atenção dos aposentados

Imagem - Foi ao médico ou votou nas eleições 2026? As ações que podem ajudar na prova de vida do INSS

Foi ao médico ou votou nas eleições 2026? As ações que podem ajudar na prova de vida do INSS

Imagem - Votar nas Eleições 2026 vale como Prova de Vida do INSS; veja a lista do que é aceito

Votar nas Eleições 2026 vale como Prova de Vida do INSS; veja a lista do que é aceito

Tags:

Inss Prova de Vida Eleições 2026

Mais recentes

Imagem - Motorola Razr 60: smartphone com tela dobrável fica quase R$ 2.800 mais barato na Amazon

Motorola Razr 60: smartphone com tela dobrável fica quase R$ 2.800 mais barato na Amazon
Imagem - MP-BA aumenta auxílio-alimentação dos servidores para R$ 2,5 mil

MP-BA aumenta auxílio-alimentação dos servidores para R$ 2,5 mil
Imagem - Conselho de Saúde acionará MP para apurar incêndio em pátio com 23 ambulâncias em Salvador

Conselho de Saúde acionará MP para apurar incêndio em pátio com 23 ambulâncias em Salvador