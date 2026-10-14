APOSENTADORIA

Bahia tem 1,2 milhão de benefícios do INSS com prova de vida pendente

Registro de votação nas eleições pode ser usado para comprovar que aposentados e pensionistas estão vivos

Mariana Rios

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:37

Novas regras de validação cadastral do INSS buscam eliminar filas e facilitar a rotina de milhões de aposentados e pensionistas. Crédito: Paulo Pinto/Agencia Brasil

A Bahia tem 1.242.178 benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com prova de vida pendente, o equivalente a 9,02% do total registrado no país. O estado ocupa a terceira posição no ranking nacional, segundo levantamento do instituto.

Com a proximidade do segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro, o INSS destaca que o registro de votação pode ser utilizado na comprovação de vida dos beneficiários. A confirmação é feita por meio do cruzamento de informações com a Justiça Eleitoral.

Desde 2023, a responsabilidade pela prova de vida é do próprio INSS, que consulta diferentes bases de dados para verificar se aposentados e pensionistas continuam vivos. O procedimento dispensa o deslocamento dos beneficiários a agências bancárias.