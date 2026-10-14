Bahia tem 1,2 milhão de benefícios do INSS com prova de vida pendente

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Mariana Rios
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:37
A Bahia tem 1.242.178 benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com prova de vida pendente, o equivalente a 9,02% do total registrado no país. O estado ocupa a terceira posição no ranking nacional, segundo levantamento do instituto.
Com a proximidade do segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro, o INSS destaca que o registro de votação pode ser utilizado na comprovação de vida dos beneficiários. A confirmação é feita por meio do cruzamento de informações com a Justiça Eleitoral.
Desde 2023, a responsabilidade pela prova de vida é do próprio INSS, que consulta diferentes bases de dados para verificar se aposentados e pensionistas continuam vivos. O procedimento dispensa o deslocamento dos beneficiários a agências bancárias.
Ter uma pendência não significa que o benefício será bloqueado automaticamente. Para consultar a situação, o segurado pode acessar o aplicativo ou site Meu INSS ou ligar para a Central 135.