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Elaine Sanoli
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 19:02
A Bahia teve oito novos empregadores incluídos na chamada "Lista Suja" do trabalho análogo à escravidão. A atualização do Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão foi publicada nesta terça-feira (6) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Ao todo, 82 empregadores foram acrescentados à lista em todo o país, sendo 54 pessoas físicas e 28 pessoas jurídicas. Os casos envolvem 553 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão e foram identificados pela Inspeção do Trabalho entre 2024 e 2026.
A Bahia aparece como o segundo estado com maior número de novos registros, com oito casos. Minas Gerais lidera a lista, com 19. Amazonas e Maranhão aparecem na sequência, com seis ocorrências cada.
Entre as atividades econômicas com maior número de inclusões estão a criação de bovinos para corte, com oito casos; os serviços domésticos, com sete; a produção de carvão vegetal e de café, com seis cada; e a construção de edifícios, com cinco.
Veja a lista:
A "Lista Suja" é atualizada semestralmente e reúne pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas administrativamente por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão. A inclusão ocorre somente após a conclusão do processo administrativo, com decisão da qual não cabe mais recurso.
Após a inclusão, o nome do empregador permanece no cadastro por dois anos. Na atualização desta terça, 151 nomes foram retirados após completarem o período de publicação.
Criado em 2003, o cadastro é utilizado para dar transparência aos resultados das fiscalizações de combate ao trabalho análogo à escravidão. Segundo o MTE, mais de 70 mil trabalhadores foram resgatados dessas condições no Brasil desde 1995.