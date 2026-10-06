EXPLORAÇÃO

Bahia tem 7 novos empregadores na 'Lista Suja' do trabalho análogo à escravidão

Estado teve o segundo maior número de inclusões na nova atualização do cadastro, atrás apenas de Minas Gerais

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 19:02

Trabalho análogo à escravidão Crédito: Reprodução

A Bahia teve oito novos empregadores incluídos na chamada "Lista Suja" do trabalho análogo à escravidão. A atualização do Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão foi publicada nesta terça-feira (6) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Ao todo, 82 empregadores foram acrescentados à lista em todo o país, sendo 54 pessoas físicas e 28 pessoas jurídicas. Os casos envolvem 553 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão e foram identificados pela Inspeção do Trabalho entre 2024 e 2026.

A Bahia aparece como o segundo estado com maior número de novos registros, com oito casos. Minas Gerais lidera a lista, com 19. Amazonas e Maranhão aparecem na sequência, com seis ocorrências cada.

Entre as atividades econômicas com maior número de inclusões estão a criação de bovinos para corte, com oito casos; os serviços domésticos, com sete; a produção de carvão vegetal e de café, com seis cada; e a construção de edifícios, com cinco.

Veja a lista:

Colonial Construtora e Incorporadora (Camaçari);

Fazenda Boa Esperança (Itacaré);

G L Distribuidora e Transportes (Lauro de Freitas);

Lagoa do Paulo (Ipaticuru);

Residência de Maria Sonia (Poções); Fazenda Boa Hora (Itajuípe);

Residência de Viviane Oliveira (sem localização).

A "Lista Suja" é atualizada semestralmente e reúne pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas administrativamente por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão. A inclusão ocorre somente após a conclusão do processo administrativo, com decisão da qual não cabe mais recurso.

Após a inclusão, o nome do empregador permanece no cadastro por dois anos. Na atualização desta terça, 151 nomes foram retirados após completarem o período de publicação.