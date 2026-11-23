SAÚDE

Bahia tem novo caso de Mpox confirmado e investiga nova suspeita da doença

Paciente foi diagnosticado em Vitória da Conquista e permanece em isolamento domiciliar

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 17:39

Mpox Crédito: Shutterstock

Um caso de mpox foi confirmado em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A confirmação foi divulgada nesta segunda-feira (23) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que alertou a população do município para o possível aparecimento de sintomas da doença. Uma pessoa que teve contato com o paciente também está sob investigação por apresentar sintomas compatíveis com a infecção. Este é o sexto caso confirmado de mpox na Bahia neste ano.

Segundo a SMS, o paciente é um homem com idade entre 40 e 49 anos, que não possui doenças preexistentes e começou a apresentar os primeiros sintomas em 30 de outubro. O diagnóstico foi confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) no último sábado (21).

O paciente permanece em isolamento domiciliar, sob acompanhamento médico, e apresenta evolução clínica favorável.

De acordo com a investigação epidemiológica, o homem teve contato íntimo e prolongado com uma pessoa residente no exterior, que esteve temporariamente em Vitória da Conquista. No entanto, o provável local de infecção ainda está sendo investigado.

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Durante o rastreamento dos contatos, a equipe de saúde identificou uma segunda pessoa que manteve contato próximo com o paciente e, posteriormente, apresentou sintomas compatíveis com a doença. Classificada como caso suspeito relacionado ao caso confirmado, essa pessoa também permanece em isolamento domiciliar e recebe acompanhamento da Vigilância Epidemiológica enquanto aguarda os resultados dos exames.

Até o dia 11 de novembro, a Bahia havia confirmado cinco casos de mpox em 2026, após receber 225 notificações da doença, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

Dos cinco casos confirmados até aquela data, dois tiveram o próprio estado como provável local de infecção: um em Salvador e outro em Mata de São João. Os outros três tiveram como prováveis locais de infecção municípios de outros estados, sendo um em Osasco, em São Paulo, e dois em Maceió, em Alagoas.

Transmissão e sintomas

Causada pelo vírus MPXV, a mpox é transmitida principalmente pelo contato direto com lesões na pele, mucosas e secreções de pessoas infectadas. O contato íntimo, incluindo relações sexuais, representa uma situação de maior risco de exposição. A transmissão também pode ocorrer pelo contato com objetos contaminados e, em determinadas circunstâncias, por meio de secreções respiratórias durante interações próximas e prolongadas.