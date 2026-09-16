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Bahia tem quatro apostas premiadas em sorteio de R$ 300 milhões da Lotofácil da Independência

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta terça-feira (15)

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 01:09

Lotofácil da Independência 2026 Crédito: Reprodução

Quatro apostas da Bahia tiveram a sorte grande de faturar uma fatia do prêmio milionária do concurso especial da Lotofácil da Independência. O concurso nº 3780 foi sorteado na noite desta terça-feira (15), no Espaço da Sorte. O prêmio principal de R$ 300 milhões será dividido entre 72 apostas, sendo quatro delas da Bahia.

Duas apostas baianas vencedoras são de Euclides da Cunha, no nordeste do estado. Ambas foram registradas na Casa Lotérica Boa Sorte e faturaram R$ 4.488.579,00 cada uma delas.

As outras duas são apostas simples da cidade Mansidão, no oeste da Bahia. Cada uma teve o custo de R$ 3,50 e levou para casa a bolada de R$ 4.488.579,00, totalizando R$ 17.954.316 em prêmios para o estado baiano.

Confira todos os ganhadores da Lotofácil da Independência 1 de 7

Além dos 72 ganhadores principais, 8.972 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.762,74 cada. Outras 290.866 apostas faturaram R$ 17,50 com 13 acertos. Com 12 números acertados, 3.465.636 apostas ganharam R$ 7 e 19.323.208 de apostadores acertaram 11 números e levaram R$ 3,50 cada.

Os números sorteados foram: 01-02-03-04-05-06-07-12-15-16-17-19-21-22-23.

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago