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Baiano correrá maratona em Lisboa após mãe se curar de câncer e arrecada doações para as Obras Sociais Irmã Dulce

Felipe Teixeira participará da prova neste sábado (10); recursos da campanha serão destinados às Obras Sociais Irmã Dulce

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11:17

Felipe Teixeira e a mãe, Nilzete, planejam correr juntos o último quilômetro da Maratona de Lisboa
Felipe Teixeira e a mãe, Nilzete, planejam correr juntos o último quilômetro da Maratona de Lisboa Crédito: Divulgação

O jurista e atleta amador baiano Felipe Teixeira disputará a Maratona de Lisboa, em Portugal, neste sábado (10), para cumprir uma promessa feita durante o tratamento da mãe contra um câncer de mama. A participação também dará visibilidade a uma campanha de arrecadação para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), em Salvador.

A advogada Nilzete Teixeira recebeu o diagnóstico em 2025, após antecipar exames de rotina. Ela passou por duas cirurgias oncológicas, sem necessidade de quimioterapia, e recebeu a confirmação da cura ainda naquele ano, segundo o relato da família.

Antes da primeira cirurgia, Felipe esteve no santuário de Fátima, em Portugal, e prometeu correr uma maratona caso a mãe se recuperasse sem tratamentos invasivos ou sofrimento intenso. Embora já corresse regularmente, ele nunca havia participado de uma prova de 42 quilômetros.

Conheça o Centro de Panificação das Obras Sociais Irmã Dulce

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Nilzete acompanhará o filho em Lisboa, e os dois planejam percorrer juntos o último quilômetro. “Meu objetivo primário não é finalizar os 42 km. É fazer os 41, porque no último minha mãe vai estar comigo, correndo junto”, afirma Felipe.

A escolha da Osid tem relação com a devoção de Nilzete a Santa Dulce dos Pobres e com o atendimento que a avó dela recebeu no Hospital Santo Antônio. Após realizar o próprio tratamento na rede privada, a advogada decidiu apoiar o acesso de outras pessoas ao cuidado gratuito.

“Realizei o meu tratamento em hospitais privados, mas justamente por ter tido acesso a uma estrutura de saúde que garantiu meu acompanhamento, decidimos direcionar a mobilização para uma instituição que atende pessoas em situação de vulnerabilidade de forma inteiramente gratuita”, explica.

As doações podem ser feitas pela chave Pix umamaratona.muitasvidas@irmadulce.org.br. Para contribuições internacionais, o link da campanha está disponível na bio do Instagram @obrasirmadulce. Todo o valor arrecadado será destinado à instituição.

A Osid oferece atendimento gratuito na Bahia e mantém uma unidade de oncologia com consultas, cirurgias, internações, radioterapia e quimioterapia.

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Osid

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