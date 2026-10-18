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Baiano Jorge Dorsinville assina coreografia de abertura do desfile da Victoria’s Secret

Artista nascido em Salvador integrou o Balé Teatro Castro Alves e trabalhou durante oito anos com Daniela Mercury

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11:35

Baiano Jorge Dorsinville assina a coreografia de abertura do Victoria’s Secret Fashion Show
Baiano Jorge Dorsinville assina a coreografia de abertura do Victoria’s Secret Fashion Show Crédito: Divulgação

O coreógrafo baiano Jorge Dorsinville será um dos responsáveis por dar ritmo à abertura do Victoria’s Secret Fashion Show, que acontece neste domingo (18), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Radicado em Nova York, o artista também assina outros momentos do desfile anual da marca, que será transmitido ao vivo pelo YouTube.

A convite da artista visual Elizaveta Porodina, Dorsinville desenvolveu a coreografia para dez modelos da grife. Entre elas estão nomes como Adriana Lima, Anok Yai, Candice Swanepoel, Precious Lee, Imaan Hammam, Abby Champion, Yasmin Wijnaldum e Emmeline Hoareau.

A participação do baiano na programação da marca se estende à série Angels Among Us, que acompanha a escolha de uma nova angel nos Estados Unidos. Ele foi convidado para criar a coreografia e dirigir os movimentos das três finalistas da produção, disponível no YouTube. A vencedora será anunciada durante o desfile deste domingo.

Jorge Dorsinville

Jorge Dorsinville fez a direção de movimento do desfile do estilista Robert Wun por Divulgação
Jorge Dorsinville fez a direção de movimento do desfile do estilista Robert Wun por Divulgação
Jorge Dorsinville fez a direção de movimento do desfile do estilista Robert Wun por Divulgação
Jorge Dorsinville fez a direção de movimento do desfile do estilista Robert Wun por Divulgação
Jorge Dorsinville fez a direção de movimento do desfile do estilista Robert Wun por Divulgação
Jorge Dorsinville fez a direção de movimento do desfile do estilista Robert Wun por Divulgação
Jorge Dorsinville fez a direção de movimento do desfile do estilista Robert Wun por Divulgação
Alysa Liu na capa da Teen Vogue por reprodução
Jorge Dorsinville fez a direção de movimento do desfile do estilista Robert Wun por Divulgação
Jorge Dorsinville fez a direção de movimento do desfile do estilista Robert Wun por Divulgação
Jorge Dorsinville com Alysa Liu por reprodução
Alysa Liu por reprodução
Jorge Dorsinville por reprodução
Jorge Dorsinville com Alysa Liu por reprodução
Alysa Liu por reprodução
Jorge Dorsinville como bailarino de Daniela Mercury por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville dirigindo uma sessão de fotos por Acervo pessoal
Jorge dirigindo Quannah Chasinghorse, primeiro top model indígena dos Estados Unidos por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville dirigindo uma sessão de fotos por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville dirigindo uma sessão de fotos por Acervo pessoal
Modelo em campanha dirigida por ele por Acervo pessoal
Modelo em campanha dirigida por ele por Acervo pessoal
Jorge com o marido, Hans, e a filha Marielle por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville dirgindo por Acervo pessoal
Trabalho de Dorsinville para a campanha da Balmain por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville com Daniela Mercury por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville no teatro por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville no teatro por Acervo pessoal
Jorge Dorsinville com o estilista Robert Wun: o baiano dirigiu o desfile na Fashion Week de Paris por Reprodução
Jorge Dorsinville dirigiu o desfile do estilista Robert Wun na Fashion Week de Paris por Reprodução
Jorge Dorsinville dirigiu o desfile do estilista Robert Wun na Fashion Week de Paris por Reprodução
Dorsinville foi o diretor de movimento do ensaio para a T Magazine, revista de moda do The New York Times,  que contou com estrelas como H.E.R., Victoria Monét, Coco Jones, Jessie Reyez e Tinashe por Reprodução
Jorge  Dorsinville com Ashley Graham na campanha da Revlon por Reprodução
Ashley Graham na campanha da Revlon por Reprodução
Jorge Dorsinville por Reprodução
Jorge Dorsinville com a camiseta da Only Love por Reprodução
O bailarino Calvin Royal em pose dirigida por Dorsinville por Reprodução
Jorge Dorsinville com Emma Myers para Glass Magazine por Reprodução
Emma Myers para Glass Magazine por Reprodução
Capa da Glass Magazine com Emma Myers por Reprodução
Jorge Dorsinville dirigindo o desfile da Pat BO na New York Fashion Week por Reprodução
Jorge Dorsinville dirigindo o desfile da Pat BO na New York Fashion Week por Reprodução
Jorge Dorsinville dirigindo o desfile da Pat BO na New York Fashion Week por Reprodução
Jorge Dorsinville com as modelos no desfile da Pat BO na New York Fashion Week por Reprodução
Campanha da Lancome dirigida por Jorge Dorsinville por Reprodução
Campanha da Lancome dirigida por Jorge Dorsinville por Reprodução
Campanha da Lancome dirigida por Jorge Dorsinville por Reprodução
Campanha da Lancome dirigida por Jorge Dorsinville por Reprodução
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Jorge Dorsinville fez a direção de movimento do desfile do estilista Robert Wun por Divulgação

Natural do bairro de Cosme de Farias, em Salvador, Dorsinville começou a trajetória artística na dança. Ele integrou o Balé Teatro Castro Alves e trabalhou por oito anos com Daniela Mercury antes de se mudar para Nova York, onde vive há mais de uma década e consolidou sua carreira internacional.

Atualmente, o coreógrafo atua na direção criativa de movimento para marcas de moda, beleza e publicidade. Seu portfólio inclui trabalhos para Balmain, Prada, Michael Kors, Lancôme, Revlon e Stella McCartney, além de projetos para veículos como Teen Vogue, The New York Times e CR Fashion Book.

Em 2026, Dorsinville também integrou a equipe da fotógrafa Annie Leibovitz na direção de movimento de retratos de jogadores de futebol, entre eles Kylian Mbappé. O trabalho fez parte do projeto Fútbol 2026, que resultou em um livro e uma exposição apresentada no Museu Nacional de Antropologia, na Cidade do México, durante a Copa do Mundo.

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Jorge Dorsinville

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