MODA

Baiano Jorge Dorsinville assina coreografia de abertura do desfile da Victoria’s Secret

Artista nascido em Salvador integrou o Balé Teatro Castro Alves e trabalhou durante oito anos com Daniela Mercury

Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11:35

Baiano Jorge Dorsinville assina a coreografia de abertura do Victoria’s Secret Fashion Show Crédito: Divulgação

O coreógrafo baiano Jorge Dorsinville será um dos responsáveis por dar ritmo à abertura do Victoria’s Secret Fashion Show, que acontece neste domingo (18), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Radicado em Nova York, o artista também assina outros momentos do desfile anual da marca, que será transmitido ao vivo pelo YouTube.

A convite da artista visual Elizaveta Porodina, Dorsinville desenvolveu a coreografia para dez modelos da grife. Entre elas estão nomes como Adriana Lima, Anok Yai, Candice Swanepoel, Precious Lee, Imaan Hammam, Abby Champion, Yasmin Wijnaldum e Emmeline Hoareau.

A participação do baiano na programação da marca se estende à série Angels Among Us, que acompanha a escolha de uma nova angel nos Estados Unidos. Ele foi convidado para criar a coreografia e dirigir os movimentos das três finalistas da produção, disponível no YouTube. A vencedora será anunciada durante o desfile deste domingo.

Jorge Dorsinville 1 de 49

Natural do bairro de Cosme de Farias, em Salvador, Dorsinville começou a trajetória artística na dança. Ele integrou o Balé Teatro Castro Alves e trabalhou por oito anos com Daniela Mercury antes de se mudar para Nova York, onde vive há mais de uma década e consolidou sua carreira internacional.

Atualmente, o coreógrafo atua na direção criativa de movimento para marcas de moda, beleza e publicidade. Seu portfólio inclui trabalhos para Balmain, Prada, Michael Kors, Lancôme, Revlon e Stella McCartney, além de projetos para veículos como Teen Vogue, The New York Times e CR Fashion Book.