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Baianos acumulam mais de R$ 45 milhões em dívidas; veja como negociar e ainda ganhar desconto em novas compras

Campanha da Serasa com o Mercado Pago oferece benefício para consumidores que quitarem acordos à vista até 9 de setembro

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 05:10

Baianos acumulam mais de R$ 45 milhões em dívidas; veja como negociar e ainda ganhar desconto em novas compras Crédito: Shutterstock

Mais de R$ 45 milhões em dívidas pesam sobre consumidores baianos. Para tentar reduzir esse volume, uma campanha da Serasa em parceria com o Mercado Pago oferece, além de desconto na negociação, um benefício para compras no Mercado Livre. A ação começou nessa terça-feira (1º) e vale para brasileiros que negociarem uma dívida pelo Serasa Limpa Nome, ativando o cupom disponível no aplicativo da Serasa e realizando o pagamento do acordo à vista. Depois da quitação, o consumidor recebe um segundo cupom, que pode ser usado em compras no Mercado Livre.

Para ter acesso ao benefício, é necessário utilizar o saldo disponível na conta do Mercado Pago ou no Cofrinho Mercado Pago como forma de pagamento. A campanha, chamada “Todo Mundo Ama Cupom em Dobro”, segue até as 23h59 de 9 de setembro e faz parte de uma nova fase da ação publicitária estrelada pela atriz Tichina Arnold.

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Como funciona

Segundo a Serasa, a campanha disponibiliza cupons para consumidores com dívidas elegíveis para negociação. São mais de 790 milhões de dívidas que podem ser quitadas à vista via Pix dentro da plataforma. O consumidor deve acessar o site ou aplicativo da Serasa, localizar a dívida disponível para negociação e ativar o cupom de desconto. Depois de pagar o acordo à vista, receberá por e-mail a informação sobre a disponibilidade do benefício para compras no Mercado Livre.

A partir daí, será necessário acessar o link enviado, concluir a ativação no ambiente do Mercado Pago e utilizar o cupom em uma próxima compra. A Serasa afirma que a iniciativa busca associar a negociação de dívidas a uma etapa de reorganização financeira. “Conseguimos oferecer um benefício que torna esse momento mais vantajoso para o consumidor”, afirma Aline Maciel, diretora da empresa.

O que é o Cofrinho Mercado Pago?

O Cofrinho Mercado Pago é uma ferramenta que permite separar dinheiro para uma compra futura. Segundo as informações da campanha, é possível guardar até R$ 2 mil, com rendimento equivalente a 140% do CDI. O valor pode ser utilizado posteriormente como uma das formas de pagamento no Mercado Livre. Caso o consumidor queira retirar o dinheiro antes da compra, pode resgatar o saldo a qualquer momento, mas perde os rendimentos acumulados.

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