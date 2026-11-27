LONGEVIDADE

Baianos vivem, em média, 76 anos; mulheres têm expectativa quase 8 anos maior que homens

Apesar do avanço pelo quarto ano consecutivo, a Bahia ainda tem expectativa de vida inferior à média nacional; mulheres podem viver quase oito anos a mais que os homens, segundo levantamento

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 10:50

Baianos vivem, em média, 76 anos; mulheres têm expectativa quase 8 anos maior que homens Crédito: (Foto: Banco de imagem)

Quem nasceu na Bahia em 2025 tinha expectativa de viver, em média, até os 76 anos. O indicador representa um aumento de aproximadamente dois meses e 12 dias em relação a 2024, quando a esperança de vida ao nascer era de 75,8 anos. O avanço marca o quarto ano consecutivo de crescimento e coloca o estado no maior patamar da série histórica, iniciada em 2000.

Entre os homens baianos, a expectativa de vida passou de 71,9 anos, em 2024, para 72,1 anos, em 2025. Para as mulheres, subiu de 79,8 para 80 anos. Com isso, elas continuam tendo uma esperança de vida 7,9 anos maior que a deles. Apesar do crescimento, a Bahia permanece abaixo da média nacional. No Brasil, a expectativa de vida ao nascer chegou a 76,8 anos em 2025, ante 76,6 anos no ano anterior.

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Em 2025, a esperança de vida ao nascer na Bahia era a 10ª mais baixa entre as 27 unidades da Federação e a sexta maior entre os nove estados do Nordeste. O Distrito Federal liderava o ranking, com 79,9 anos, seguido por Santa Catarina, com 78,4, e Rio Grande do Norte, com 78 anos. Na outra ponta, Amapá e Roraima registravam 74,6 anos, enquanto Alagoas tinha 74,7 anos.

Mortalidade infantil cai, mas segue acima da média nacional

A taxa de mortalidade infantil na Bahia foi estimada em 14 óbitos para cada mil nascidos vivos em 2025. O indicador representa uma redução expressiva em relação ao início da série histórica: em 2000, eram 40,8 mortes por mil nascimentos. Dez anos depois, em 2015, a taxa estava em 15,5.

Mesmo com a queda, o estado ainda apresentava um resultado pior que a média brasileira, de 12 mortes por mil nascidos vivos. A Bahia tinha a nona maior taxa de mortalidade infantil entre as unidades da Federação. As estimativas mais elevadas foram registradas em Roraima, com 21,4 mortes por mil nascidos vivos, Amapá, com 18,8, e Sergipe, com 17,9. Santa Catarina, com 8,6, e Rio Grande do Sul, com 9,3, eram os únicos estados com índices abaixo de 10.

Quem chega aos 60 anos pode viver mais 23 anos na Bahia

A expectativa de vida também é positiva para quem já chegou aos 60 anos. Em 2025, uma pessoa nessa faixa etária na Bahia tinha a perspectiva de viver, em média, mais 23 anos, alcançando os 83 anos. Para os homens de 60 anos, a estimativa era de mais 21,2 anos de vida. Entre as mulheres, chegava a 24,7 anos.