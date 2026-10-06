Baile Cuir reúne performances drag king e de dança em Salvador nesta quinta-feira (8)

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Yan Inácio
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14:00
A Casa Preta Espaço de Cultura recebe, na quinta-feira (8), o Baile Cuir, promovido pelo coletivo House of Kings. A festa reúne solos de dança, performances de drag kings, além de discotecagem. Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 30 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla.
O show valoriza uma vertente ainda pouco conhecida da arte transformista: a performance drag king, feita por artistas performáticos que se vestem e incorporam personagens masculinos. Apresentado pelo coletivo House of Kings, primeiro grupo de drag kings de Salvador, a celebração reforça o protagonismo feminino na cena LGBTQIAPN+.
O elenco da noite reúne solos do bailarino Eberth Vinícius, criador do coletivo Cena Queer; do artista do corpo, bailarino e performer Gabriel Vitório; do artista visual, performer e pesquisador das artes da cena Paulo Arth; da performer, artista da dança e pesquisadora das poéticas do corpo Maitê Souza e do artista cênico e performer Hainner Souza.
A programação conta ainda com o elenco residente da House of Kings, trazendo as performances dos drag kings Tonhão (Ramona Gayão) e Kinn Spada (Karol Senna), além da drag queen Rainha Loulou. Para comandar o ritmo da pista, a DJ Adriana Prates assina a discotecagem da noite.
O evento nasce como um desdobramento prático das pesquisas de mestrado e doutorado do artista Eberth Vinícius sobre a dança de corpos dissidentes de gênero, raça e classe.
Formado por Adriana Prates, Karol Senna, Ramona Gayão, Eberth Vinícius, Katherine Pitanga e Rainha Loulou, o coletivo House of Kings surgiu em 2022, mas seus integrantes já acumulam mais de uma década de trajetória ligada à cena queer e ao pioneirismo da arte drag king no Brasil.
O coletivo é fruto de experiências anteriores do grupo, como o Cabaré Drag King, que teve sua primeira edição em 2013, Cena King e Kings On.