OPORTUNIDADE

Banco do Brasil faz mutirão na Bahia para financiar veículos de motoristas e entregadores

Move BB Day acontece nesta quarta e quinta-feira, com atendimento antecipado em 70 agências de 39 cidades; linhas oferecem prazos de até 72 meses

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17:04

Banco do Brasil faz mutirão na Bahia para financiar veículos de motoristas e entregadores Crédito: Divulgação

O Banco do Brasil realiza nessa quarta (26) e quinta-feira (27), o Move BB Day, mutirão voltado a clientes interessados em financiar veículos utilizados para trabalho e geração de renda na Bahia. A iniciativa busca facilitar o acesso ao crédito para renovação de frotas, modernização dos meios de trabalho e aquisição de veículos por profissionais e empreendedores que dependem deles para exercer suas atividades.

Durante os dois dias de ação, 70 agências do Banco do Brasil em 39 cidades baianas abrirão uma hora mais cedo. O atendimento será direcionado a clientes que desejam conhecer as opções de financiamento, tirar dúvidas e avaliar a contratação das linhas de crédito do Move Brasil. Nas cidades onde houver feriado municipal ou estadual nos dias 26 ou 27 de agosto, as agências permanecerão fechadas, conforme o calendário local. As condições e informações sobre as linhas de financiamento também podem ser consultadas no portal do Banco do Brasil.

Veja a lista das cidades na Bahia onde terá mutirão do Banco do Brasil para financiar veículos de motoristas e entregadores 1 de 6

Nas demais cidades, as agências funcionarão normalmente e também poderão atender clientes interessados, com acesso às mesmas condições negociais oferecidas durante o mutirão. “Cada profissional tem uma rotina, um projeto e uma necessidade diferente para o veículo. Na Bahia, o atendimento parte dessa escuta: entendemos o contexto do cliente, mostramos os caminhos possíveis e o ajudamos a identificar a alternativa mais coerente com seus planos”, afirma Sinvaldo Vieira, superintendente do BB no Estado.

Financiamento para motoristas de aplicativo e taxistas

Uma das opções oferecidas pelo banco é o Move Brasil Táxi e Aplicativos, destinado a motoristas de aplicativo e taxistas ativos.

A linha prevê:

Prazo: até 72 meses;

Carência: até seis meses;

Taxas: a partir de 0,91% ao mês para mulheres e 0,99% ao mês para homens;

Contratação: nas agências do BB ou pelo aplicativo do banco.



Opção também para entregadores e motociclistas

O banco também oferece o Move Brasil Entregadores e Motoapp, voltado a entregadores, mototaxistas, motofretistas e profissionais que trabalham por meio de plataformas digitais.