Banco do Brasil faz mutirão na Bahia para financiar veículos de motoristas e entregadores

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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17:04
O Banco do Brasil realiza nessa quarta (26) e quinta-feira (27), o Move BB Day, mutirão voltado a clientes interessados em financiar veículos utilizados para trabalho e geração de renda na Bahia. A iniciativa busca facilitar o acesso ao crédito para renovação de frotas, modernização dos meios de trabalho e aquisição de veículos por profissionais e empreendedores que dependem deles para exercer suas atividades.
Durante os dois dias de ação, 70 agências do Banco do Brasil em 39 cidades baianas abrirão uma hora mais cedo. O atendimento será direcionado a clientes que desejam conhecer as opções de financiamento, tirar dúvidas e avaliar a contratação das linhas de crédito do Move Brasil. Nas cidades onde houver feriado municipal ou estadual nos dias 26 ou 27 de agosto, as agências permanecerão fechadas, conforme o calendário local. As condições e informações sobre as linhas de financiamento também podem ser consultadas no portal do Banco do Brasil.
Veja a lista das cidades na Bahia onde terá mutirão do Banco do Brasil para financiar veículos de motoristas e entregadores
Nas demais cidades, as agências funcionarão normalmente e também poderão atender clientes interessados, com acesso às mesmas condições negociais oferecidas durante o mutirão. “Cada profissional tem uma rotina, um projeto e uma necessidade diferente para o veículo. Na Bahia, o atendimento parte dessa escuta: entendemos o contexto do cliente, mostramos os caminhos possíveis e o ajudamos a identificar a alternativa mais coerente com seus planos”, afirma Sinvaldo Vieira, superintendente do BB no Estado.
Financiamento para motoristas de aplicativo e taxistas
Uma das opções oferecidas pelo banco é o Move Brasil Táxi e Aplicativos, destinado a motoristas de aplicativo e taxistas ativos.
A linha prevê:
Opção também para entregadores e motociclistas
O banco também oferece o Move Brasil Entregadores e Motoapp, voltado a entregadores, mototaxistas, motofretistas e profissionais que trabalham por meio de plataformas digitais.
Nessa modalidade, as condições informadas pelo BB são: