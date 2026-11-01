DESENGASGO

Bebê de 1 mês se engasga com leite, mãe pede ajuda a policiais, e criança é salva após manobra de PM na Bahia

Soldado Filipe Rocha fez manobra para fazer bebê expelir leite que ficou preso

Wladmir Pinheiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 16:15

Bebê de 1 mês se engasga com leite e é salva após manobra de policial militar na Bahia Crédito: Divulgação/SSP-BA

Uma bebê de apenas um mês voltou a respirar após ser socorrida por um policial militar na tarde de sábado (31), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A recém-nascida havia se engasgado com leite durante a amamentação e foi levada pela família até um posto policial, onde recebeu os primeiros socorros.

A criança chegou à guarda do Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPR-SO) sem conseguir respirar. Diante da gravidade da situação, o soldado Filipe Rocha, da 92ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM Rural), iniciou as manobras de desobstrução das vias aéreas.

Bebê de 1 mês se engasga com leite e é salva após manobra de policial militar 1 de 4

Durante o atendimento, a bebê expeliu o leite e voltou a respirar, recuperando os sentidos. Em seguida, uma equipe da Polícia Militar encaminhou a criança ao Hospital Pediátrico Esaú Matos para avaliação médica. Segundo a PM, a criança permaneceu fora de perigo.

Policial é elogiado por atuação

O comandante da 92ª CIPM, major PM Lima Júnior, parabenizou o soldado Filipe Rocha e os outros integrantes da equipe pela atuação no socorro à recém-nascida.