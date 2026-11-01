Bebê de 1 mês se engasga com leite, mãe pede ajuda a policiais, e criança é salva após manobra de PM na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 16:15
Uma bebê de apenas um mês voltou a respirar após ser socorrida por um policial militar na tarde de sábado (31), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A recém-nascida havia se engasgado com leite durante a amamentação e foi levada pela família até um posto policial, onde recebeu os primeiros socorros.
A criança chegou à guarda do Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPR-SO) sem conseguir respirar. Diante da gravidade da situação, o soldado Filipe Rocha, da 92ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM Rural), iniciou as manobras de desobstrução das vias aéreas.
Bebê de 1 mês se engasga com leite e é salva após manobra de policial militar
Durante o atendimento, a bebê expeliu o leite e voltou a respirar, recuperando os sentidos. Em seguida, uma equipe da Polícia Militar encaminhou a criança ao Hospital Pediátrico Esaú Matos para avaliação médica. Segundo a PM, a criança permaneceu fora de perigo.
O comandante da 92ª CIPM, major PM Lima Júnior, parabenizou o soldado Filipe Rocha e os outros integrantes da equipe pela atuação no socorro à recém-nascida.
“Esse tipo de atuação exemplar honra a farda e reforça o compromisso da corporação em proteger a sociedade, indo muito além do policiamento ostensivo tradicional”, afirmou através de nota enviada pela Polícia Militar.