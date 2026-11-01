Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bebê de 1 mês se engasga com leite, mãe pede ajuda a policiais, e criança é salva após manobra de PM na Bahia

Soldado Filipe Rocha fez manobra para fazer bebê expelir leite que ficou preso

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 16:15

Bebê de 1 mês se engasga com leite e é salva após manobra de policial militar na Bahia
Bebê de 1 mês se engasga com leite e é salva após manobra de policial militar na Bahia Crédito: Divulgação/SSP-BA

Uma bebê de apenas um mês voltou a respirar após ser socorrida por um policial militar na tarde de sábado (31), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A recém-nascida havia se engasgado com leite durante a amamentação e foi levada pela família até um posto policial, onde recebeu os primeiros socorros.

A criança chegou à guarda do Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPR-SO) sem conseguir respirar. Diante da gravidade da situação, o soldado Filipe Rocha, da 92ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM Rural), iniciou as manobras de desobstrução das vias aéreas.

Bebê de 1 mês se engasga com leite e é salva após manobra de policial militar

Bebê de 1 mês se engasga enquanto era amamentada  por Divulgação/SSP-BA
Bebê foi levada pela família até um posto policial, onde recebeu os primeiros socorros por Divulgação/SSP-BA
Bebê foi salva graças ao soldado Filipe Rocha, da 92ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM Rural), que fez as manobras de desobstrução das vias aéreas por Divulgação/SSP-BA
Bebê de 1 mês expeliu o leite e voltou a respirar, recuperando os sentidos por Divulgação/SSP-BA
1 de 4
Bebê de 1 mês se engasga enquanto era amamentada  por Divulgação/SSP-BA

Durante o atendimento, a bebê expeliu o leite e voltou a respirar, recuperando os sentidos. Em seguida, uma equipe da Polícia Militar encaminhou a criança ao Hospital Pediátrico Esaú Matos para avaliação médica. Segundo a PM, a criança permaneceu fora de perigo.

Policial é elogiado por atuação

O comandante da 92ª CIPM, major PM Lima Júnior, parabenizou o soldado Filipe Rocha e os outros integrantes da equipe pela atuação no socorro à recém-nascida.

“Esse tipo de atuação exemplar honra a farda e reforça o compromisso da corporação em proteger a sociedade, indo muito além do policiamento ostensivo tradicional”, afirmou através de nota enviada pela Polícia Militar.

Mais recentes

Imagem - Enem 2026: revisão de conteúdos terá transmissão online gratuita nesta semana

Enem 2026: revisão de conteúdos terá transmissão online gratuita nesta semana
Imagem - Enem 2026: Salvador terá aulões gratuitos em cinema na reta final antes das provas

Enem 2026: Salvador terá aulões gratuitos em cinema na reta final antes das provas
Imagem - Foragido há três anos, homem procurado por homicídio é preso em romaria na Bahia

Foragido há três anos, homem procurado por homicídio é preso em romaria na Bahia