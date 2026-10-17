SUL DO ESTADO

Bebê de 11 meses sequestrado na Bahia reencontra família após receber alta hospitalar

Criança foi localizada em Ilhéus na quarta-feira (14)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 15:04

Bebê de 11 meses sequestrado na Bahia reencontra família após receber alta hospitalar Crédito: Reprodução

Um bebê de 11 meses, identificado como Noah, reencontrou seus familiares neste sábado (17), no município de Firmino Alves, no sul da Bahia, após receber alta hospitalar. A criança havia sido vítima de sequestro e foi localizada na quarta-feira (14), em Ilhéus, na mesma região.

Após ser encontrado, o bebê permaneceu internado em uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico até ser liberado para retornar à família.

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), dois suspeitos de envolvimento no sequestro foram presos durante uma operação conjunta das forças de segurança.