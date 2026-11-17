PREÇOS BAIXOS

Black Friday da Ferreira Costa tem fogão por R$ 1.099, rack por R$ 499 e faqueiro por R$ 68,90; veja ofertas

Campanha oferece descontos de até 50%, com promoções em eletrodomésticos, móveis, utilidades domésticas e itens de decoração

Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13:01

Ferreira Costa dos Barris Crédito: Divulgação

Fogão por R$ 1.099, rack para televisão por R$ 499,90 e faqueiro por R$ 68,90 são algumas das ofertas da Black Antecipada da Ferreira Costa. A campanha da rede de home center reúne produtos de diferentes categorias com descontos de até 50%, especialmente nos setores de eletrodomésticos e móveis. As principais ofertas foram apresentadas à imprensa na manhã desta terça-feira (17), durante uma coletiva.

Entre os destaques está o fogão de piso inox de quatro bocas da Itatiaia, vendido por R$ 1.099 à vista. Na categoria de móveis, o rack para TV de até 75 polegadas, modelo Campinas, da Mobler, custa R$ 499,90. Já para quem procura itens para a cozinha, o faqueiro inox de 24 peças da Tramontina sai por R$ 68,90.

O encarte também traz jogo de panelas antiaderente de cinco peças da Rochedo por R$ 299, jogo de seis taças de sobremesa por R$ 29,90, frigideira wok cerâmica por R$ 79,90 e garrafa térmica de um litro por R$ 59,90. A panela de pressão cerâmica de 4,2 litros custa R$ 189,90, enquanto a lixeira inox com pedal de cinco litros sai por R$ 49,90.

Na área de eletrodomésticos, há liquidificador Arno de 700W por R$ 79,90, mixer Elgin por R$ 59,90, ferro de passar Arno por R$ 79,90 e fritadeira elétrica de vidro de quatro litros por R$ 399,90. A cafeteira de cápsulas Luna Tres custa R$ 369,90 e a cafeteira elétrica Pixie Nespresso sai por R$ 399,90.

Para a casa, o encarte inclui sofá-cama de três lugares por R$ 2.499,90, cadeira de polipropileno por R$ 89,90, roupeiro de seis portas e três gavetas por R$ 999, além de conjunto de mesa com seis cadeiras por R$ 3.399. Também há colchão de solteiro por R$ 399, travesseiro por R$ 69,99 e cobertor de casal por R$ 29,99.

Outras opções incluem ducha eletrônica de três temperaturas por R$ 49,90, parafusadeira a bateria por R$ 34,90, furadeira com bateria por R$ 179,90, tinta acrílica de 20 litros por R$ 119 e assento sanitário por R$ 39,90. Na categoria de limpeza, o amaciante de cinco litros custa R$ 19,99 e o lava-roupas líquido de cinco litros sai por R$ 23,99.

A campanha começou em 14 de outubro, antes do período tradicional da Black Friday. A antecipação considera o comportamento dos consumidores, que iniciam a pesquisa de preços e a organização das compras semanas antes da data. Segundo pesquisa do Google sobre a Black Friday 2026, 48% dos consumidores já chegam ao período com a lista de compras pronta, 44% já pesquisaram preços e condições e 50% começam a pesquisar mais de um mês antes. Outros 54% pretendem comprar ao longo de novembro.

A Ferreira Costa projeta crescimento de 18% no faturamento em 2026, na comparação com o ano anterior. A expectativa também é alcançar 15 milhões de acessos ao site e aplicativo, alta de 25%, e 1,7 milhão de clientes, crescimento de 13,3%.

Além das ofertas anunciadas no encarte, a empresa prevê promoções diárias e ofertas-relâmpago, com oportunidades que podem surgir ao longo da campanha.

A operação também contou com reforço no quadro de funcionários. A empresa abriu 500 vagas temporárias distribuídas entre Bahia, Pernambuco, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em Salvador, foram disponibilizadas 100 oportunidades, a maioria para atendimento presencial, além de vagas nos centros de distribuição. Os postos já foram preenchidos. Segundo a empresa, o índice de retenção de profissionais temporários é de 70%.