Blogueira com 100 mil seguigores: quem são os influenciadores presos por esquema de jogos de azar na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 08:15
Segundo fontes policiais, os influenciadores atraíam seguidores com simulações de supostos ganhos elevados, links dinâmicos e promessas de enriquecimento rápido. Maria Luiza era a que reunia o maior público entre os quatro, com 100 mil seguidores em uma de suas redes sociais. Erika Taísa, por sua vez, mantinha um perfil principal com cerca de 7 mil seguidores e uma conta alternativa chamada “jogadora de slot reserva”.
Maria Luíza foi um dos alvos da operação
No perfil secundário, Erika divulgava apostas online e direcionava usuários para um grupo no WhatsApp, cujo link não está mais funcionando. Já na conta principal, publicava imagens de passeios de quadriciclo em dunas no exterior. A exposição de viagens e bens de luxo também chamou a atenção dos investigadores, que apuram a evolução patrimonial dos suspeitos.
A investigação começou na Delegacia Territorial de Casa Nova, depois que policiais identificaram um aumento patrimonial considerado incompatível com as atividades declaradas por influenciadores que atuavam no município. De acordo com a Polícia Civil, os alvos não tinham ocupações lícitas declaradas, mas exibiam nas redes sociais viagens internacionais, imóveis em condomínios fechados e diversos veículos. A suspeita é de que esses bens estivessem relacionados à exploração e à divulgação de jogos ilegais.
Erika Taisa foi um dos alvos da operação
As prisões foram realizadas durante as Operações Felis e Influência Oculta, deflagradas em Casa Nova e em São Raimundo Nonato, no Piauí. Os quatro suspeitos foram encontrados na mesma residência, no Centro de Casa Nova. Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.
A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de valores que chegam a R$ 84.879.547. O montante corresponde a movimentações financeiras consideradas atípicas e identificadas em relatórios de inteligência financeira. Entre os bens apreendidos estão um carro, duas caminhonetes, dois quadriciclos, diversos reboques, uma estrutura automotiva de som de alta potência e quatro geradores. Os veículos foram avaliados em aproximadamente R$ 700 mil, sendo o de maior valor estimado em R$ 350 mil.
Vitor de Amorim foi um dos alvos da operação
Durante a operação, os policiais também apreenderam uma pistola calibre .40, 26 munições do mesmo calibre, três carregadores, 30 munições de calibre .36 e seis celulares. Segundo a investigação, parte dos veículos e equipamentos estaria relacionada à ostentação e à divulgação dos jogos ilegais.
De acordo com o delegado Thiago Pessoa, os investigados usavam o alcance nas redes sociais para direcionar seguidores a plataformas de apostas não autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Segundo ele, os sites eram hospedados fora do domínio legal “.bet.br” e não tinham controles de idade nem mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro.
Josivan Ribeiro foi um dos alvos da operação
A apuração envolve suspeitas de exploração ilegal de apostas eletrônicas e máquinas do tipo slot, associação criminosa e lavagem de capitais. A operação contou com equipes das Delegacias Territoriais de Casa Nova e Juazeiro, da 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Juazeiro e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Norte).