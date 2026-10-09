CRIME

Blogueira com 100 mil seguigores: quem são os influenciadores presos por esquema de jogos de azar na Bahia

Quatro suspeitos foram presos em Casa Nova, no norte da Bahia, por esquema de R$ 84 milhões

Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 08:15

Saiba quem são os influenciadores presos por esquema de jogos ilegais Crédito: Reprodução

Os influenciadores Josivan Silva Ribeiro, Erika Taisa da Silva Sampaio, Vitor de Amorim Silva e Maria Luiza Barbosa Ribeiro estão entre os alvos de uma investigação sobre um esquema ilegal de jogos de azar na Bahia. Os quatro foram presos nesta quinta-feira (8 ), em Casa Nova, no norte do estado, suspeitos de usar as redes sociais para promover plataformas de apostas não autorizadas.

Segundo fontes policiais, os influenciadores atraíam seguidores com simulações de supostos ganhos elevados, links dinâmicos e promessas de enriquecimento rápido. Maria Luiza era a que reunia o maior público entre os quatro, com 100 mil seguidores em uma de suas redes sociais. Erika Taísa, por sua vez, mantinha um perfil principal com cerca de 7 mil seguidores e uma conta alternativa chamada “jogadora de slot reserva”.

Maria Luíza foi um dos alvos da operação 1 de 8

No perfil secundário, Erika divulgava apostas online e direcionava usuários para um grupo no WhatsApp, cujo link não está mais funcionando. Já na conta principal, publicava imagens de passeios de quadriciclo em dunas no exterior. A exposição de viagens e bens de luxo também chamou a atenção dos investigadores, que apuram a evolução patrimonial dos suspeitos.

A investigação começou na Delegacia Territorial de Casa Nova, depois que policiais identificaram um aumento patrimonial considerado incompatível com as atividades declaradas por influenciadores que atuavam no município. De acordo com a Polícia Civil, os alvos não tinham ocupações lícitas declaradas, mas exibiam nas redes sociais viagens internacionais, imóveis em condomínios fechados e diversos veículos. A suspeita é de que esses bens estivessem relacionados à exploração e à divulgação de jogos ilegais.

Erika Taisa foi um dos alvos da operação 1 de 7

As prisões foram realizadas durante as Operações Felis e Influência Oculta, deflagradas em Casa Nova e em São Raimundo Nonato, no Piauí. Os quatro suspeitos foram encontrados na mesma residência, no Centro de Casa Nova. Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de valores que chegam a R$ 84.879.547. O montante corresponde a movimentações financeiras consideradas atípicas e identificadas em relatórios de inteligência financeira. Entre os bens apreendidos estão um carro, duas caminhonetes, dois quadriciclos, diversos reboques, uma estrutura automotiva de som de alta potência e quatro geradores. Os veículos foram avaliados em aproximadamente R$ 700 mil, sendo o de maior valor estimado em R$ 350 mil.

Vitor de Amorim foi um dos alvos da operação 1 de 5

Durante a operação, os policiais também apreenderam uma pistola calibre .40, 26 munições do mesmo calibre, três carregadores, 30 munições de calibre .36 e seis celulares. Segundo a investigação, parte dos veículos e equipamentos estaria relacionada à ostentação e à divulgação dos jogos ilegais.

De acordo com o delegado Thiago Pessoa, os investigados usavam o alcance nas redes sociais para direcionar seguidores a plataformas de apostas não autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Segundo ele, os sites eram hospedados fora do domínio legal “.bet.br” e não tinham controles de idade nem mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro.

Josivan Ribeiro foi um dos alvos da operação 1 de 5