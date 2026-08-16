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Bolão da Bahia leva prêmio na Mega-Sena deste domingo (16)

Jogo feito em Simões Filho acertou 5 dezenas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:52

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta feita em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, está entre as vencedoras da Quina do concurso 3045 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (16). O jogo acertou cinco das seis dezenas sorteadas e garantiu prêmio de R$ 89.393,12.

A aposta foi registrada na Lotomania Loterica e realizada pelo canal digital. O jogo tinha seis números e foi feito na modalidade bolão, com oito cotas.

Apesar de ter acertado cinco dezenas, a aposta não levou o prêmio principal, já que nenhuma aposta acertou os seis números do concurso. As dezenas sorteadas foram 23, 29, 33, 42, 43 e 57.  

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Ao todo, 22 apostas acertaram cinco números no concurso. Cada aposta simples com cinco acertos recebeu R$ 89.393,18, enquanto os valores destinados a bolões variaram de acordo com a quantidade de apostas premiadas dentro do jogo.

Além da aposta baiana, houve ganhadores da Quina em cidades de Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.

Com o prêmio principal acumulado, a Mega-Sena terá novo sorteio na terça-feira (18), com estimativa de R$ 45 milhões.

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