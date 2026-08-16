QUINA

Bolão da Bahia leva prêmio na Mega-Sena deste domingo (16)

Jogo feito em Simões Filho acertou 5 dezenas

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:52

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta feita em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, está entre as vencedoras da Quina do concurso 3045 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (16). O jogo acertou cinco das seis dezenas sorteadas e garantiu prêmio de R$ 89.393,12.

A aposta foi registrada na Lotomania Loterica e realizada pelo canal digital. O jogo tinha seis números e foi feito na modalidade bolão, com oito cotas.

Apesar de ter acertado cinco dezenas, a aposta não levou o prêmio principal, já que nenhuma aposta acertou os seis números do concurso. As dezenas sorteadas foram 23, 29, 33, 42, 43 e 57.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Ao todo, 22 apostas acertaram cinco números no concurso. Cada aposta simples com cinco acertos recebeu R$ 89.393,18, enquanto os valores destinados a bolões variaram de acordo com a quantidade de apostas premiadas dentro do jogo.

Além da aposta baiana, houve ganhadores da Quina em cidades de Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.