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Bolões da Bahia faturam mais de R$ 71 mil na Timemania; saiba quem são os ganhadores

Bolões registrados em Salvador e Barreiras acertaram seis números no concurso 2447

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12:26

Timemania
Timemania Crédito: Reprodução

Duas apostas feitas na Bahia acertaram seis dos sete números sorteados no concurso 2447 da Timemania e garantiram, juntas, R$ 71.282,51 em prêmios. Os bilhetes foram registrados em Barreiras, no oeste baiano, e em Salvador.

A aposta de Barreiras foi premiada com R$ 35.641,27. O bolão, com sete cotas, foi registrado na lotérica Sonho Feliz. Em Salvador, outro bolão levou R$ 35.641,24. Nesse caso, a aposta tinha quatro cotas e foi feita na lotérica Sorte Fácil.

O sorteio ocorreu neste domingo (27), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 01, 10, 20, 25, 30, 33 e 34. O clube escolhido como "Time do Coração" foi o São Paulo.

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O prêmio principal do concurso estava estimado em R$ 16,5 milhões. Na Timemania, o apostador escolhe dez números entre 80 disponíveis e indica ainda um clube de futebol. A cada concurso, são sorteados sete números e um time.

Há premiação para quem acerta de três a sete números ou o "Time do Coração". Também é possível deixar que o sistema faça a escolha das dezenas, por meio da Surpresinha, ou repetir a mesma aposta em concursos consecutivos com a Teimosinha.

A aposta da Timemania custa R$ 3,50. Como os dois bilhetes premiados na Bahia foram bolões, os valores correspondentes às cotas devem ser divididos entre os participantes de cada grupo.

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