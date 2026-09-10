TRÂNSITO

BR-116 é interditada após veículos de carga colidirem na Bahia; duas pessoas morreram

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (10)

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:12

Acidente na BR-116 Crédito: Reprodução/ Itatim News

A BR-116 foi interditada na tarde desta quinta-feira (10) após um acidente envolvendo dois veículos de carga. A colisão ocorreu na altura do quilômetro 540, na cidade de Milagres, no centro-sul da Bahia. Duas pessoas morreram.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos se chocaram na via por volta das 13h30. A batida provocou um incêndio.

Cerca de 1h20 depois, foi necessário interditar totalmente a via por causa do incêndio.