Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BR-116 é interditada após veículos de carga colidirem na Bahia; duas pessoas morreram

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:12

Acidente na BR-116
Acidente na BR-116 Crédito: Reprodução/ Itatim News

A BR-116 foi interditada na tarde desta quinta-feira (10) após um acidente envolvendo dois veículos de carga. A colisão ocorreu na altura do quilômetro 540, na cidade de Milagres, no centro-sul da Bahia. Duas pessoas morreram.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos se chocaram na via por volta das 13h30. A batida provocou um incêndio.

Cerca de 1h20 depois, foi necessário interditar totalmente a via por causa do incêndio.

A PRF confirmou duas mortes até o momento. O CORREIO entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre as vítimas e aguarda retorno.

Mais recentes

Imagem - Bolsa de valores oferece evento gratuito com palestras sobre carreira, IA e mercado financeiro

Bolsa de valores oferece evento gratuito com palestras sobre carreira, IA e mercado financeiro
Imagem - Unidade do SAC inicia atendimento exclusivo para benefício do INSS

Unidade do SAC inicia atendimento exclusivo para benefício do INSS
Imagem - Jovens de Salvador são capacitados para combater desinformação sobre saúde nas comunidades

Jovens de Salvador são capacitados para combater desinformação sobre saúde nas comunidades