BR-116 é interditada após veículos de carga colidirem na Bahia; duas pessoas morreram

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Elaine Sanoli
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:12
A BR-116 foi interditada na tarde desta quinta-feira (10) após um acidente envolvendo dois veículos de carga. A colisão ocorreu na altura do quilômetro 540, na cidade de Milagres, no centro-sul da Bahia. Duas pessoas morreram.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos se chocaram na via por volta das 13h30. A batida provocou um incêndio.
Cerca de 1h20 depois, foi necessário interditar totalmente a via por causa do incêndio.
A PRF confirmou duas mortes até o momento. O CORREIO entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre as vítimas e aguarda retorno.