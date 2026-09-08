CRIME

Briga em bar termina com morte de assessor de vereador no sul da Bahia

Uicson Martins Dantas, de 38 anos, foi encontrado morto horas após a confusão

Wendel de Novais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:38

Uicson Martins Dantas foi agredido durante briga Crédito: Reprodução

Uma briga em um bar terminou com a morte de um assessor parlamentar de 38 anos em Ilhéus, no sul da Bahia. Uicson Martins Dantas foi agredido durante a confusão e acabou sendo levado por terceiros para uma rua do bairro Alto do Basílio, onde foi encontrado já sem vida na manhã de sábado (5).

O caso aconteceu durante a madrugada, em um estabelecimento localizado dentro de um posto de combustíveis na Avenida Itabuna. De acordo com a Polícia Militar, Uicson teria participado da briga antes de ser retirado do local e colocado em um veículo preto, que seguiu em direção ao Alto do Basílio.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Por volta das 7h, moradores encontraram o assessor caído na Rua Luiz Gama e acionaram o socorro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço, mas apenas confirmou a morte da vítima.

A violência sofrida por Uicson teria provocado uma lesão grave na região da cabeça. Segundo a TV Santa Cruz, o ferimento foi causado por um facão. Uicson trabalhava como assessor parlamentar do vereador Alzimario Belmonte, o Gurita, e integrava a equipe do gabinete do político em Ilhéus.