Briga em bar termina com morte de assessor de vereador no sul da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:38
Uma briga em um bar terminou com a morte de um assessor parlamentar de 38 anos em Ilhéus, no sul da Bahia. Uicson Martins Dantas foi agredido durante a confusão e acabou sendo levado por terceiros para uma rua do bairro Alto do Basílio, onde foi encontrado já sem vida na manhã de sábado (5).
O caso aconteceu durante a madrugada, em um estabelecimento localizado dentro de um posto de combustíveis na Avenida Itabuna. De acordo com a Polícia Militar, Uicson teria participado da briga antes de ser retirado do local e colocado em um veículo preto, que seguiu em direção ao Alto do Basílio.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Por volta das 7h, moradores encontraram o assessor caído na Rua Luiz Gama e acionaram o socorro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço, mas apenas confirmou a morte da vítima.
A violência sofrida por Uicson teria provocado uma lesão grave na região da cabeça. Segundo a TV Santa Cruz, o ferimento foi causado por um facão. Uicson trabalhava como assessor parlamentar do vereador Alzimario Belmonte, o Gurita, e integrava a equipe do gabinete do político em Ilhéus.
A morte do servidor mobilizou pessoas próximas e colegas de trabalho. A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal seguida de morte. O sepultamento de Uicson ocorreu no domingo (6), às 13h30, no Cemitério do Basílio, em Ilhéus.