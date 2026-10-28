CRIME

Briga em via pública termina com homem morto a facadas na Bahia

Leandro Pereira Silva, 34 anos, foi socorrido pelo Samu após ser encontrado ferido na Rua Delfino Mota

Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:57

Leandro Pereira Silva foi morto a facadas Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Leandro Pereira Silva, 34 anos, morreu após ser atingido por golpes de arma branca durante uma briga em via pública, na noite de segunda-feira (26), em Valente, no interior da Bahia. O caso ocorreu na região central do município, na Rua Delfino Mota, no bairro Cidade Nova.

Policiais militares do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para atender à ocorrência e encontraram o homem ferido no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, e a vítima foi levada ao hospital municipal. Segundo as informações iniciais, Leandro foi atingido por golpes no peito e no abdômen após um desentendimento.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a briga. Após o crime, os policiais realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Delegacia Territorial de Valente instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio e identificar o responsável.