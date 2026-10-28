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Briga em via pública termina com homem morto a facadas na Bahia

Leandro Pereira Silva, 34 anos, foi socorrido pelo Samu após ser encontrado ferido na Rua Delfino Mota

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:57

Leandro Pereira Silva foi morto a facadas
Leandro Pereira Silva foi morto a facadas Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Leandro Pereira Silva, 34 anos, morreu após ser atingido por golpes de arma branca durante uma briga em via pública, na noite de segunda-feira (26), em Valente, no interior da Bahia. O caso ocorreu na região central do município, na Rua Delfino Mota, no bairro Cidade Nova.

Policiais militares do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para atender à ocorrência e encontraram o homem ferido no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, e a vítima foi levada ao hospital municipal. Segundo as informações iniciais, Leandro foi atingido por golpes no peito e no abdômen após um desentendimento.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a briga. Após o crime, os policiais realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Delegacia Territorial de Valente instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio e identificar o responsável.

As guias para remoção do corpo e realização da perícia foram emitidas. A Polícia Civil informou que depoimentos e outras diligências estão em andamento para esclarecer o caso.

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