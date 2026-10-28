Briga em via pública termina com homem morto a facadas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:57
Um homem identificado como Leandro Pereira Silva, 34 anos, morreu após ser atingido por golpes de arma branca durante uma briga em via pública, na noite de segunda-feira (26), em Valente, no interior da Bahia. O caso ocorreu na região central do município, na Rua Delfino Mota, no bairro Cidade Nova.
Policiais militares do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para atender à ocorrência e encontraram o homem ferido no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, e a vítima foi levada ao hospital municipal. Segundo as informações iniciais, Leandro foi atingido por golpes no peito e no abdômen após um desentendimento.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a briga. Após o crime, os policiais realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Delegacia Territorial de Valente instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio e identificar o responsável.
As guias para remoção do corpo e realização da perícia foram emitidas. A Polícia Civil informou que depoimentos e outras diligências estão em andamento para esclarecer o caso.