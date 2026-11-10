BAHIA

BYD passa a produzir carros 24 horas por dia em fábrica de Camaçari e contrata mais 2 mil funcionários

Turno da madrugada começou na segunda-feira (9) e vai das 23h às 6h de segunda a quinta

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 10:23

Fábrica da BYD Crédito: Divulgação

A BYD abriu um terceiro turno na fábrica de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e contratou 2 mil funcionários, segundo a montadora. A mudança estende a produção à madrugada. Com as admissões, a unidade se aproxima de 10 mil trabalhadores diretos, número que a empresa previa atingir até o fim de 2026.

De segunda a quinta-feira, o novo turno começa às 23h e termina às 6h do dia seguinte. Na sexta, a equipe entra no mesmo horário e sai às 8h45 de sábado. Os outros dois turnos começam às 6h e às 14h35.

A montadora atribuiu a ampliação à procura por seus veículos no Brasil, especialmente pelo Atto 2, um dos quatro modelos produzidos na unidade baiana. Segundo Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil, o SUV híbrido plug-in flex recebeu 10.329 pedidos em pouco mais de 40 dias úteis.

Veja o carro elétrico da BYD que rompeu a barreira dos 500 km/h 1 de 4

Além do Atto 2, a fábrica produz o compacto Dolphin Mini, o sedã King e o SUV Song Pro Híbrido Flex. Segundo a BYD, as áreas de soldagem e pintura do complexo estão na fase final de testes.