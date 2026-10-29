Cacau da Bahia ganha vitrine em Paris e Salvador se prepara para receber evento internacional de chocolate

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Perla Ribeiro
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 11:32
O cacau brasileiro vai ganhar destaque em Paris, na França, durante uma das principais feiras internacionais do setor de chocolate. Desde o dia 27 de outubro, o Brasil Origem Week participa da programação oficial do Salon du Chocolat, com produtores, cooperativas e chocolatiers do Pará, da Bahia e do Espírito Santo. Durante a missão, no dia 30 de outubro, também será anunciado internacionalmente o Salon du Chocolat Bahia, previsto para ocorrer em Salvador, de 10 a 13 de dezembro.
Realizada pelo Grupo M21, a iniciativa busca ampliar a presença do cacau e do chocolate brasileiros no mercado internacional, aproximando produtores de compradores europeus e valorizando a origem dos produtos. A comitiva oficial reúne mais de 40 integrantes, e a missão conta com apoio dos governos do Pará e da Bahia, das prefeituras de Ilhéus e Maricá e da Embaixada do Brasil em Paris.
Espaço reúne produtores de três estados
O principal destaque brasileiro será o Espaço Cacau do Brasil, instalado no Pavilhão 5 da Paris Expo – Porte de Versailles. O espaço reunirá 12 representações da cadeia produtiva, entre cooperativas, associações, produtores e chocolatiers que trabalham com os modelos *bean-to-bar* e *tree-to-bar*, voltados à produção de chocolate a partir do controle da origem e das etapas de fabricação.
A proposta é apresentar a diversidade do cacau nacional, com destaque para produtos de origem rastreável, chocolates premium e artesanais, derivados como nibs, líquor e manteiga de cacau, além de práticas ligadas à produção agroflorestal e à agricultura familiar. A feira terá funcionamento das 10h às 19h, de 28 de outubro a 1º de novembro. A preparação do espaço brasileiro começa no dia 27, e a inauguração oficial está prevista para o dia 28, às 11h30.
Estratégia busca ampliar mercado para o cacau brasileiro
Para Marco Lessa, empresário e líder da missão, a participação brasileira no evento é resultado de um trabalho construído ao longo dos anos. O grupo participa do Salon du Chocolat de Paris desde 2009, com o objetivo de fortalecer o reconhecimento do Brasil como produtor de cacau fino e chocolate de origem.
“Estamos no Salon du Chocolat de Paris desde 2009, levando o cacau brasileiro à maior vitrine do chocolate no mundo. Foram anos de trabalho contínuo para mostrar que o Brasil não é apenas um grande produtor, mas uma origem de excelência, com cacau fino, produção agroflorestal e agricultura familiar”, afirma Lessa.
Segundo ele, a presença de produtores e chocolatiers brasileiros no evento permite apresentar diretamente os produtos a compradores europeus, além de criar oportunidades comerciais para os territórios de origem. A missão está organizada em cinco frentes: promoção internacional do cacau e do chocolate brasileiros; prospecção comercial e internacionalização; capacitação e intercâmbio técnico; valorização dos territórios produtores; e promoção institucional e turística.
Agenda inclui visitas técnicas e intercâmbio
Além da participação na feira, a programação prevê visitas a estabelecimentos e marcas para observar estratégias de produção, posicionamento comercial e construção de identidade. Em 29 de outubro, a comitiva fará uma visita técnica à La Grande Épicerie de Paris e percorrerá estabelecimentos especializados em chocolate no bairro de Saint-Germain-des-Prés, incluindo PLAQ, Patrick Roger, Chapon e Dengo.
No dia 30, a agenda inclui uma visita à Manufacture Alain Ducasse, com acompanhamento de processos de torra e produção de chocolates e sorvetes. Já em 31 de outubro, estão previstas visitas a marcas brasileiras presentes em Paris, como Granado, FARM Rio, Pulpy Açaí e Havaianas. O encerramento da participação no Salon du Chocolat será em 1º de novembro.
Depois de Paris, missão segue para a China
A passagem pela França faz parte de uma estratégia internacional do Grupo M21. Após Paris, a comitiva seguirá para Zurique, na Suíça, para visitas técnicas, e depois participará do Salon du Chocolat Shanghai 2026, na China, entre 10 e 12 de novembro. Em Salvador, a edição do Salon du Chocolat Bahia está prevista para 10 a 13 de dezembro.
O anúncio internacional será realizado em Paris no dia 30 de outubro, com a presença de autoridades e uma programação que inclui baianas, afoxés e tambores. A iniciativa busca conectar a produção brasileira de cacau a mercados internacionais e ampliar a visibilidade dos territórios que integram essa cadeia produtiva.