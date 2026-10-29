VITRINE GLOBAL

Cacau da Bahia ganha vitrine em Paris e Salvador se prepara para receber evento internacional de chocolate

Comitiva brasileira reúne produtores e chocolatiers no Salon du Chocolat, na França, onde será anunciado evento previsto para dezembro na capital baiana

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 11:32

A estratégia de proteção do cacau amazônico contra a vassoura-de-bruxa Crédito: Shutterstock

O cacau brasileiro vai ganhar destaque em Paris, na França, durante uma das principais feiras internacionais do setor de chocolate. Desde o dia 27 de outubro, o Brasil Origem Week participa da programação oficial do Salon du Chocolat, com produtores, cooperativas e chocolatiers do Pará, da Bahia e do Espírito Santo. Durante a missão, no dia 30 de outubro, também será anunciado internacionalmente o Salon du Chocolat Bahia, previsto para ocorrer em Salvador, de 10 a 13 de dezembro.

Realizada pelo Grupo M21, a iniciativa busca ampliar a presença do cacau e do chocolate brasileiros no mercado internacional, aproximando produtores de compradores europeus e valorizando a origem dos produtos. A comitiva oficial reúne mais de 40 integrantes, e a missão conta com apoio dos governos do Pará e da Bahia, das prefeituras de Ilhéus e Maricá e da Embaixada do Brasil em Paris.

Espaço reúne produtores de três estados

O principal destaque brasileiro será o Espaço Cacau do Brasil, instalado no Pavilhão 5 da Paris Expo – Porte de Versailles. O espaço reunirá 12 representações da cadeia produtiva, entre cooperativas, associações, produtores e chocolatiers que trabalham com os modelos *bean-to-bar* e *tree-to-bar*, voltados à produção de chocolate a partir do controle da origem e das etapas de fabricação.

A proposta é apresentar a diversidade do cacau nacional, com destaque para produtos de origem rastreável, chocolates premium e artesanais, derivados como nibs, líquor e manteiga de cacau, além de práticas ligadas à produção agroflorestal e à agricultura familiar. A feira terá funcionamento das 10h às 19h, de 28 de outubro a 1º de novembro. A preparação do espaço brasileiro começa no dia 27, e a inauguração oficial está prevista para o dia 28, às 11h30.

Estratégia busca ampliar mercado para o cacau brasileiro

Para Marco Lessa, empresário e líder da missão, a participação brasileira no evento é resultado de um trabalho construído ao longo dos anos. O grupo participa do Salon du Chocolat de Paris desde 2009, com o objetivo de fortalecer o reconhecimento do Brasil como produtor de cacau fino e chocolate de origem.

“Estamos no Salon du Chocolat de Paris desde 2009, levando o cacau brasileiro à maior vitrine do chocolate no mundo. Foram anos de trabalho contínuo para mostrar que o Brasil não é apenas um grande produtor, mas uma origem de excelência, com cacau fino, produção agroflorestal e agricultura familiar”, afirma Lessa.

Segundo ele, a presença de produtores e chocolatiers brasileiros no evento permite apresentar diretamente os produtos a compradores europeus, além de criar oportunidades comerciais para os territórios de origem. A missão está organizada em cinco frentes: promoção internacional do cacau e do chocolate brasileiros; prospecção comercial e internacionalização; capacitação e intercâmbio técnico; valorização dos territórios produtores; e promoção institucional e turística.

Agenda inclui visitas técnicas e intercâmbio

Além da participação na feira, a programação prevê visitas a estabelecimentos e marcas para observar estratégias de produção, posicionamento comercial e construção de identidade. Em 29 de outubro, a comitiva fará uma visita técnica à La Grande Épicerie de Paris e percorrerá estabelecimentos especializados em chocolate no bairro de Saint-Germain-des-Prés, incluindo PLAQ, Patrick Roger, Chapon e Dengo.

No dia 30, a agenda inclui uma visita à Manufacture Alain Ducasse, com acompanhamento de processos de torra e produção de chocolates e sorvetes. Já em 31 de outubro, estão previstas visitas a marcas brasileiras presentes em Paris, como Granado, FARM Rio, Pulpy Açaí e Havaianas. O encerramento da participação no Salon du Chocolat será em 1º de novembro.

Depois de Paris, missão segue para a China

A passagem pela França faz parte de uma estratégia internacional do Grupo M21. Após Paris, a comitiva seguirá para Zurique, na Suíça, para visitas técnicas, e depois participará do Salon du Chocolat Shanghai 2026, na China, entre 10 e 12 de novembro. Em Salvador, a edição do Salon du Chocolat Bahia está prevista para 10 a 13 de dezembro.