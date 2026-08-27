JUSTIÇA

Caixa ou BRB? Entenda a disputa entre TJ-BA e Distrito Federal que foi parar no STF

Decisão do ministro Luiz Fux determinou a prorrogação do contrato por 90 dias

Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 13:24

TJ-BA Crédito: Divulgação

Uma decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), mudou os planos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) para a gestão dos depósitos judiciais. O tribunal baiano havia preparado a transferência da operação para a Caixa Econômica Federal, mas o STF determinou que o Banco de Brasília (BRB) permaneça responsável pelo serviço por mais 90 dias.

A medida foi tomada em caráter liminar na Reclamação 96.420, apresentada pelo Distrito Federal, controlador do BRB. O caso está relacionado à situação financeira do banco e a um acordo que tramita no próprio STF para viabilizar medidas de reforço de capital da instituição.

A decisão de Fux foi assinada em 25 de agosto e determina a continuidade do contrato por mais 90 dias. Durante esse período, o TJ-BA não poderá transferir a operação ou realizar atos de migração para outra instituição financeira. A medida ainda será submetida à Segunda Turma do STF.

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O que estava acontecendo?

O TJ-BA mantém um contrato com o BRB para a administração de depósitos judiciais e administrativos, fianças e recursos destinados ao pagamento de precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

O contrato tinha duração de 60 meses e previa a possibilidade de uma prorrogação excepcional de até 12 meses. Na decisão, Fux destacou que essa possibilidade está prevista tanto na legislação estadual quanto na antiga Lei de Licitações, que estava em vigor quando o contrato foi firmado.

Segundo o TJ-BA, porém, o vínculo chegaria ao fim pelo decurso do prazo de cinco anos. O tribunal vinha conduzindo tratativas para que a Caixa Econômica Federal assumisse a gestão das contas e dos fluxos judiciais, dentro do projeto chamado Depósito Seguro.

O TJ-BA informou que estava preparado para realizar a transição, mas, após a decisão de Fux, manterá o BRB na operação. O tribunal afirmou ainda que, na prática, não haverá mudança na rotina de magistrados, servidores e advogados.

Por que o BRB foi ao STF?

O Distrito Federal recorreu ao Supremo alegando que a interrupção do contrato poderia afetar a situação financeira do BRB.

Nos autos, o banco afirmou que deixaria de receber aproximadamente R$ 394 milhões por mês em novos depósitos caso a operação fosse transferida. Ao mesmo tempo, continuaria responsável pelo processamento dos levantamentos das contas que já estavam sob sua administração, com custo operacional estimado em cerca de R$ 395 milhões.

O argumento central foi que a saída dos novos depósitos poderia desequilibrar o fluxo financeiro do banco justamente em um momento em que são adotadas medidas para reforçar sua estrutura de capital.

O BRB também sustentou que uma mudança desse porte exigiria migração de contas e dados, integração de sistemas e adaptação das rotinas internas do tribunal. Segundo os documentos citados na decisão, a substituição do banco em 2021 já havia exigido trabalho considerado excessivo e várias etapas de adaptação.

E por que o STF interveio?

Fux entendeu que, naquele momento, a troca do BRB pela Caixa poderia produzir efeitos relevantes sobre as medidas de recuperação financeira do banco.

Para o ministro, a saída imediata dos novos depósitos poderia interromper a entrada de valores no BRB sem que as saídas correspondentes deixassem de ocorrer. Na avaliação apresentada na decisão, isso poderia alterar o equilíbrio financeiro considerado no acordo firmado no STF para o fortalecimento da instituição.

A decisão também aponta a possibilidade de consequências mais amplas. Fux mencionou risco sistêmico envolvendo o BRB, o Distrito Federal, o sistema financeiro, a administração da Justiça e os clientes do banco.

O ministro citou ainda a possibilidade de que o agravamento da situação financeira do BRB comprometesse o cumprimento de determinações do Banco Central relacionadas à recomposição de índices prudenciais de capital e, em um cenário extremo mencionado na decisão, levasse a procedimentos como a liquidação da instituição.

O que é a ACO 3.755?

A disputa dos depósitos judiciais está ligada a outro processo no STF, a Ação Cível Originária (ACO) 3.755.

Nesse processo, foi homologado um acordo para viabilizar uma operação de crédito destinada ao aporte de capital no BRB pelo Distrito Federal, que é o controlador do banco.

O acordo prevê um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC), com garantia de fiança oferecida por um sindicato de bancos e contragarantias relacionadas a recursos do Distrito Federal provenientes dos fundos de participação.

É nesse contexto que Fux relacionou a permanência temporária do contrato com o TJ-BA à estratégia de reforço financeiro do BRB.

O que o TJ-BA queria fazer?

O tribunal baiano optou por preparar a contratação excepcional da Caixa Econômica Federal para assumir a custódia dos valores enquanto não fosse concluído um processo regular para definir a instituição sucessora.

Na decisão, Fux reconheceu que a previsão de prorrogação excepcional não obrigava automaticamente o TJ-BA a estender o contrato, já que a escolha fazia parte da discricionariedade administrativa do tribunal. Mesmo assim, considerou que, diante das circunstâncias específicas, a alternativa escolhida poderia representar um risco elevado para as medidas de capitalização do BRB.

O TJ-BA, por sua vez, afirmou que já estava pronto para a transição e que vinha estruturando a mudança por meio do projeto Depósito Seguro.

Após a ordem do Supremo, entretanto, o tribunal informou que continuará com o BRB "em respeito institucional e por estrita observância à hierarquia do Poder Judiciário".

O que muda agora?

Por determinação de Fux, o BRB continuará administrando os depósitos judiciais, administrativos, fianças, precatórios e RPVs durante os próximos 90 dias.

Nesse período, o TJ-BA deverá se abster de transferir a operação para outra instituição ou de praticar atos de migração. A decisão também condiciona a medida à continuidade das providências assumidas pelo BRB e pelo Distrito Federal no acordo da ACO 3.755 e ao envio periódico de informações ao STF.