SECRETÁRIO AFASTADO

Caixas de som de R$ 90 foram licitadas por R$ 2,2 mil em contratos investigados em cidade na Bahia

Relatórios técnicos apontaram sobrepreço de até 2.296% em equipamentos de informática adquiridos pela Prefeitura de Mansidão

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 13:15

Investigação apura suspeitas de fraude em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro Crédito: Bruno Ricardo / Ascom-PCBA

Caixas de som com preço médio de mercado de R$ 90 foram incluídas em uma licitação por R$ 2,2 mil em contratos da Prefeitura de Mansidão, no oeste da Bahia. A diferença de valores integra um conjunto de possíveis irregularidades identificadas pela Polícia Civil durante a investigação de um esquema de fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro.

Os indícios foram reunidos em relatórios técnicos que apontaram sobrepreços de até 2.296% em determinados produtos. O caso veio à tona nesta quinta-feira (26), com a deflagração da Operação Control X, que resultou no afastamento cautelar de um secretário municipal e de um vereador.

As apurações tiveram início a partir da análise de contratos firmados pela administração municipal com uma empresa do ramo gráfico sediada no Distrito Federal. Os investigadores identificaram que a companhia compartilhava endereços cadastrais com outra empresa pertencente ao vereador investigado.

Polícia investiga suspeita de superfaturamento em contratos de prefeitura na Bahia 1 de 4

O aprofundamento das diligências apontou possíveis vínculos operacionais e financeiros entre os negócios. Também surgiram indícios de envolvimento de um assessor parlamentar e do secretário de uma pasta responsável por parte dos pagamentos destinados à empresa investigada.

Um dos contratos analisados tinha valor de R$ 1,4 milhão e previa a possibilidade de um aditivo de igual quantia. As suspeitas de irregularidades envolvem, entre outros pontos, a aquisição de equipamentos de informática com valores muito acima dos praticados no mercado.

Operação cumpriu mandados na Bahia e no DF

A Operação Control X cumpriu dez mandados de busca e apreensão em Mansidão e Ceilândia, no Distrito Federal. Somente no município baiano, as equipes policiais estiveram em seis endereços, onde recolheram celulares e documentos que serão examinados pelos investigadores.

Por determinação judicial, também foram impostos o bloqueio e o sequestro de bens, direitos e valores até o limite de R$ 721.025,59. A decisão prevê ainda a retenção de pagamentos pendentes e a proibição de contato entre os investigados.