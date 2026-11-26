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Carol Neves
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 13:15
Caixas de som com preço médio de mercado de R$ 90 foram incluídas em uma licitação por R$ 2,2 mil em contratos da Prefeitura de Mansidão, no oeste da Bahia. A diferença de valores integra um conjunto de possíveis irregularidades identificadas pela Polícia Civil durante a investigação de um esquema de fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro.
Os indícios foram reunidos em relatórios técnicos que apontaram sobrepreços de até 2.296% em determinados produtos. O caso veio à tona nesta quinta-feira (26), com a deflagração da Operação Control X, que resultou no afastamento cautelar de um secretário municipal e de um vereador.
As apurações tiveram início a partir da análise de contratos firmados pela administração municipal com uma empresa do ramo gráfico sediada no Distrito Federal. Os investigadores identificaram que a companhia compartilhava endereços cadastrais com outra empresa pertencente ao vereador investigado.
Polícia investiga suspeita de superfaturamento em contratos de prefeitura na Bahia
O aprofundamento das diligências apontou possíveis vínculos operacionais e financeiros entre os negócios. Também surgiram indícios de envolvimento de um assessor parlamentar e do secretário de uma pasta responsável por parte dos pagamentos destinados à empresa investigada.
Um dos contratos analisados tinha valor de R$ 1,4 milhão e previa a possibilidade de um aditivo de igual quantia. As suspeitas de irregularidades envolvem, entre outros pontos, a aquisição de equipamentos de informática com valores muito acima dos praticados no mercado.
Operação cumpriu mandados na Bahia e no DF
A Operação Control X cumpriu dez mandados de busca e apreensão em Mansidão e Ceilândia, no Distrito Federal. Somente no município baiano, as equipes policiais estiveram em seis endereços, onde recolheram celulares e documentos que serão examinados pelos investigadores.
Por determinação judicial, também foram impostos o bloqueio e o sequestro de bens, direitos e valores até o limite de R$ 721.025,59. A decisão prevê ainda a retenção de pagamentos pendentes e a proibição de contato entre os investigados.
A ação foi realizada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), por meio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor). A operação integra a Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).