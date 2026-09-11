CLIMA

Calor de 39°C e chuva: veja como fica o tempo na Bahia neste fim de semana

Sábado e domingo terão condições diferentes entre as regiões do estado, segundo o Inema

Thais Borges

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 14:42

Sábado e domingo terão condições diferentes entre as regiões do estado, segundo o Inema Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O fim de semana será marcado por alternância entre chuva e sol na Bahia. A previsão elaborada nesta sexta-feira (11) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), por meio da Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (COCEP), aponta possibilidade de chuvas fracas e isoladas em áreas da faixa leste do estado, enquanto grande parte do interior terá céu claro ou parcialmente nublado.

As temperaturas permanecem elevadas e podem chegar a 39°C no domingo (13). O Índice Ultravioleta (IUV) também segue alto, com podendo alcançar até 12 em diversas localidades.

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No sábado (12), as instabilidades continuam concentradas na faixa leste da Bahia. Há previsão de chuvas isoladas, principalmente no início do dia e durante a noite. Nas demais regiões, o tempo permanece firme, com pouca nebulosidade, condição que favorece a elevação das temperaturas e períodos de baixa umidade do ar.

No interior, o calor será mais intenso. Barra, Ibotirama e Remanso podem chegar a 37°C, enquanto Bom Jesus da Lapa, Formosa do Rio Preto e Cocos têm máxima prevista de 36°C. Juazeiro e Paulo Afonso podem registrar até 35°C.

Em Salvador, a previsão indica temperaturas entre 23°C e 30°C. Feira de Santana varia entre 20°C e 30°C. No Sul da Bahia, Ilhéus deve registrar entre 20°C e 29°C, Eunápolis entre 21°C e 31°C e Teixeira de Freitas entre 21°C e 30°C.

Nas áreas de maior altitude, o sábado será mais ameno. Morro do Chapéu e Piatã podem ter mínima de 16°C, enquanto Vitória da Conquista deve variar entre 17°C e 27°C.

O IUV varia entre 11 e 12 nas localidades analisadas. Salvador, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Vitória da Conquista, Bom Jesus da Lapa, Morpará, Barreiras e Cocos têm previsão de índice 11. Já Feira de Santana, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Conde, Juazeiro, Remanso, Morro do Chapéu, Itaberaba e Jequié podem chegar a 12, valor classificado na faixa extrema.

Domingo terá céu claro

No domingo (13), o tempo fica mais aberto na maior parte da Bahia. A previsão indica predomínio de céu claro em grande parte do estado, com possibilidade de chuvas ainda concentrada principalmente nas áreas litorâneas do Sul.

O calor ganha força em algumas áreas do interior. Bom Jesus da Lapa pode registrar a maior temperatura entre as cidades analisadas, com máxima de 39°C. Barra e Ibotirama podem chegar a 38°C, enquanto Formosa do Rio Preto, Barreiras e Cocos têm previsão de 37°C. Em Remanso, a máxima pode chegar a 36°C.

Na capital baiana, os termômetros devem marcar entre 22°C e 29°C. Feira de Santana terá mínima de 20°C e máxima de 30°C. Ilhéus deve variar entre 19°C e 29°C, Eunápolis entre 19°C e 31°C e Teixeira de Freitas entre 20°C e 29°C.

Nas áreas de maior altitude, Morro do Chapéu e Piatã podem registrar mínimas de 16°C e máximas de 32°C. Em Vitória da Conquista, a previsão varia entre 16°C e 29°C.

O IUV permanece entre 11 e 12. Salvador, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Cocos têm previsão de índice 11. O valor chega a 12 em Feira de Santana, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Conde, Juazeiro, Remanso, Morro do Chapéu, Itaberaba, Jequié, Vitória da Conquista, Bom Jesus da Lapa, Morpará e Barreiras.

Segunda-feira

Para segunda-feira (14), a tendência é de redução da nebulosidade na maior parte da Bahia. A possibilidade de chuva deve permanecer apenas em eventos isolados no Sul do estado.