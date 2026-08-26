Caminhada reúne povos de terreiro contra racismo e intolerância em Lauro de Freitas

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Mariana Rios
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:24
Povos de terreiro, comunidades tradicionais, movimentos sociais, artistas, educadores, pesquisadores e representantes da sociedade civil vão ocupar as ruas de Portão, em Lauro de Freitas, no próximo domingo (30), durante a 8ª Caminhada Tembwa Ngeemba – Tempo de Paz.
Realizada pelo Terreiro São Jorge Filho da Gomeia, sob a liderança religiosa da Mameto Kamurici, Mãe Lúcia Santana Neves, a mobilização tem como principais bandeiras o combate ao racismo e à intolerância religiosa, a defesa da liberdade de culto e a proteção dos territórios tradicionais.
Caminhada Tembwa Ngeemba leva luta contra intolerância religiosa às ruas de Lauro de Freitas
A programação começa às 8h, com concentração na sede do Terreiro São Jorge Filho da Gomeia. De lá, o cortejo seguirá pelas ruas de Portão até o Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão, às margens do Rio Joanes. Os participantes são convidados a vestir branco, em referência à mensagem de paz que dá nome à caminhada.
Além da liberdade religiosa, o evento defende a preservação ambiental, os direitos das águas, a educação, a memória e a reparação histórica. Para os povos de terreiro, a proteção dos territórios tradicionais está diretamente ligada à preservação de memórias, conhecimentos, práticas culturais e relações comunitárias transmitidas entre gerações.
A caminhada também busca reafirmar o Candomblé e outras religiões de matriz africana como patrimônio cultural vivo, destacando saberes relacionados à música, à dança, à natureza e às formas tradicionais de cuidado.
A chegada ao Rio Joanes reforça a dimensão ambiental da mobilização. Para as comunidades tradicionais, a água está relacionada ao território, à memória, à alimentação, ao cuidado, à espiritualidade e à vida comunitária. Nesse contexto, a defesa do rio é apresentada como parte da luta pela proteção dos territórios tradicionais e pela construção de políticas públicas voltadas à justiça ambiental.