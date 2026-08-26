NO DOMINGO

Caminhada reúne povos de terreiro contra racismo e intolerância em Lauro de Freitas

8ª edição do evento terá cortejo pelas ruas de Portão até o Rio Joanes; participantes são convidados a vestir branco

Mariana Rios

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:24

Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Povos de terreiro, comunidades tradicionais, movimentos sociais, artistas, educadores, pesquisadores e representantes da sociedade civil vão ocupar as ruas de Portão, em Lauro de Freitas, no próximo domingo (30), durante a 8ª Caminhada Tembwa Ngeemba – Tempo de Paz.

Realizada pelo Terreiro São Jorge Filho da Gomeia, sob a liderança religiosa da Mameto Kamurici, Mãe Lúcia Santana Neves, a mobilização tem como principais bandeiras o combate ao racismo e à intolerância religiosa, a defesa da liberdade de culto e a proteção dos territórios tradicionais.

Caminhada Tembwa Ngeemba leva luta contra intolerância religiosa às ruas de Lauro de Freitas 1 de 41

A programação começa às 8h, com concentração na sede do Terreiro São Jorge Filho da Gomeia. De lá, o cortejo seguirá pelas ruas de Portão até o Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão, às margens do Rio Joanes. Os participantes são convidados a vestir branco, em referência à mensagem de paz que dá nome à caminhada.

Além da liberdade religiosa, o evento defende a preservação ambiental, os direitos das águas, a educação, a memória e a reparação histórica. Para os povos de terreiro, a proteção dos territórios tradicionais está diretamente ligada à preservação de memórias, conhecimentos, práticas culturais e relações comunitárias transmitidas entre gerações.

A caminhada também busca reafirmar o Candomblé e outras religiões de matriz africana como patrimônio cultural vivo, destacando saberes relacionados à música, à dança, à natureza e às formas tradicionais de cuidado.