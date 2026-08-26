Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caminhada reúne povos de terreiro contra racismo e intolerância em Lauro de Freitas

8ª edição do evento terá cortejo pelas ruas de Portão até o Rio Joanes; participantes são convidados a vestir branco

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:24

Caminhada Tembwa Ngeemba 2025: mobilização contra racismo e intolerância em Lauro de Freitas
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Povos de terreiro, comunidades tradicionais, movimentos sociais, artistas, educadores, pesquisadores e representantes da sociedade civil vão ocupar as ruas de Portão, em Lauro de Freitas, no próximo domingo (30), durante a 8ª Caminhada Tembwa Ngeemba – Tempo de Paz.

Realizada pelo Terreiro São Jorge Filho da Gomeia, sob a liderança religiosa da Mameto Kamurici, Mãe Lúcia Santana Neves, a mobilização tem como principais bandeiras o combate ao racismo e à intolerância religiosa, a defesa da liberdade de culto e a proteção dos territórios tradicionais.

Caminhada Tembwa Ngeemba leva luta contra intolerância religiosa às ruas de Lauro de Freitas

Pela paz: Caminhada Tembwa Ngeemba levou às ruas de Portão uma mensagem de combate ao racismo e à intolerância religiosa (agosto/2025) por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Tradição e resistência: povos de terreiro se reúnem para defender a liberdade de culto e a preservação de seus territórios por Marina Silva/Arquivo CORREIO
De branco: participantes são convidados a vestir a cor que simboliza a paz durante o cortejo em Lauro de Freitas por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Cultura viva: a caminhada reafirma o Candomblé e as religiões de matriz africana como patrimônio cultural por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Nas ruas de Portão: o cortejo parte do Terreiro São Jorge Filho da Gomeia e segue até o Rio Joanes por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Memória e reparação: entre as bandeiras do movimento estão a preservação da memória e a luta por reparação histórica por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Águas também importam: a chegada ao Rio Joanes reforça a defesa dos rios e dos direitos das águas por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Território é identidade: para os povos de terreiro, proteger seus territórios significa preservar saberes, memórias e práticas transmitidas entre gerações por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Contra a intolerância: a mobilização reúne diferentes setores da sociedade em defesa da liberdade religiosa e do respeito à diversidade por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Tempo de Paz: com o lema que batiza a caminhada, a mobilização une cultura, espiritualidade, meio ambiente e resistência em Lauro de Freitas por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba toma as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância por Marina Silva/Arquivo CORREIO
1 de 41
Pela paz: Caminhada Tembwa Ngeemba levou às ruas de Portão uma mensagem de combate ao racismo e à intolerância religiosa (agosto/2025) por Marina Silva/Arquivo CORREIO

A programação começa às 8h, com concentração na sede do Terreiro São Jorge Filho da Gomeia. De lá, o cortejo seguirá pelas ruas de Portão até o Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão, às margens do Rio Joanes. Os participantes são convidados a vestir branco, em referência à mensagem de paz que dá nome à caminhada.

Além da liberdade religiosa, o evento defende a preservação ambiental, os direitos das águas, a educação, a memória e a reparação histórica. Para os povos de terreiro, a proteção dos territórios tradicionais está diretamente ligada à preservação de memórias, conhecimentos, práticas culturais e relações comunitárias transmitidas entre gerações.

A caminhada também busca reafirmar o Candomblé e outras religiões de matriz africana como patrimônio cultural vivo, destacando saberes relacionados à música, à dança, à natureza e às formas tradicionais de cuidado.

A chegada ao Rio Joanes reforça a dimensão ambiental da mobilização. Para as comunidades tradicionais, a água está relacionada ao território, à memória, à alimentação, ao cuidado, à espiritualidade e à vida comunitária. Nesse contexto, a defesa do rio é apresentada como parte da luta pela proteção dos territórios tradicionais e pela construção de políticas públicas voltadas à justiça ambiental.

Tags:

Lauro de Freitas Terreiro Caminhada Tembwa Ngeemba são Jorge Filho da Gomeia mãe Lúcia Santana Neves

Mais recentes

Imagem - Vaquinha dos presidenciáveis chega a quase R$ 3 milhões com Renan e Flávio Bolsonaro na frente enquanto Lula oculta saldo

Vaquinha dos presidenciáveis chega a quase R$ 3 milhões com Renan e Flávio Bolsonaro na frente enquanto Lula oculta saldo
Imagem - PM é preso por tentar matar policial civil na Avenida 29 de Março, em Salvador

PM é preso por tentar matar policial civil na Avenida 29 de Março, em Salvador
Imagem - Associação Comercial da Bahia recebe Antonio Lavareda para leitura dos cenários políticos da Bahia e do Brasil

Associação Comercial da Bahia recebe Antonio Lavareda para leitura dos cenários políticos da Bahia e do Brasil