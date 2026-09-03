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Caminhão com 250 kg de drogas é interceptado em Vitória da Conquista

Cocaína, maconha e haxixe foram encontrados escondidos em uma carga durante abordagem a caminhão em posto da PRF.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 10:33

Carregamento de drogas foi apreendido pela PRF
Carregamento de drogas foi apreendido em ação integrada Crédito: Divulgação

Uma operação integrada das forças de segurança apreendeu pouco mais de 250 kg de drogas que, segundo as investigações, pertenciam a uma facção criminosa de São Paulo. A carga foi interceptada na manhã desta quinta-feira (3), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

De acordo com as equipes envolvidas na ação, os entorpecentes saíram do estado de São Paulo e tinham como destino Vitória da Conquista. A suspeita é de que a droga seria entregue a integrantes da facção que atuam na cidade baiana.

O caminhão utilizado para transportar o material foi abordado e cercado por policiais no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Vitória da Conquista. Durante a vistoria, os agentes encontraram tabletes de diferentes tipos de drogas escondidos em meio a uma carga.

Carregamento de drogas foi apreendido pela PRF

Carregamento de drogas foi apreendido em ação integrada por Divulgação
Carregamento de drogas foi apreendido em ação integrada por Divulgação
Carregamento de drogas foi apreendido em ação integrada por Divulgação
Carregamento de drogas foi apreendido em ação integrada por Divulgação
Carregamento de drogas foi apreendido em ação integrada por Divulgação
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Carregamento de drogas foi apreendido em ação integrada por Divulgação

Entre os materiais apreendidos estavam cocaína, maconha e haxixe. Ao todo, foram interceptados pouco mais de 250 kg de entorpecentes. O caminhão era utilizado para transportar a carga desde São Paulo até a Bahia.

A ação contou com a participação da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), das polícias Federal, Militar, Civil e Rodoviária Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia. Segundo as forças de segurança, a operação foi baseada em informações de inteligência e faz parte das ações integradas de combate ao crime organizado.

O caminhoneiro foi detido e, junto com o veículo e todo o material apreendido, encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Vitória da Conquista. A ocorrência deverá ser investigada para identificar a origem da droga, os responsáveis pelo transporte e quem receberia os entorpecentes na Bahia.

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Prf Caminhão de Drogas Apreendido em Rodovia

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