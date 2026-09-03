CRIME

Caminhão com 250 kg de drogas é interceptado em Vitória da Conquista

Cocaína, maconha e haxixe foram encontrados escondidos em uma carga durante abordagem a caminhão em posto da PRF.

Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 10:33

Carregamento de drogas foi apreendido em ação integrada Crédito: Divulgação

Uma operação integrada das forças de segurança apreendeu pouco mais de 250 kg de drogas que, segundo as investigações, pertenciam a uma facção criminosa de São Paulo. A carga foi interceptada na manhã desta quinta-feira (3), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

De acordo com as equipes envolvidas na ação, os entorpecentes saíram do estado de São Paulo e tinham como destino Vitória da Conquista. A suspeita é de que a droga seria entregue a integrantes da facção que atuam na cidade baiana.

O caminhão utilizado para transportar o material foi abordado e cercado por policiais no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Vitória da Conquista. Durante a vistoria, os agentes encontraram tabletes de diferentes tipos de drogas escondidos em meio a uma carga.

Carregamento de drogas foi apreendido pela PRF 1 de 5

Entre os materiais apreendidos estavam cocaína, maconha e haxixe. Ao todo, foram interceptados pouco mais de 250 kg de entorpecentes. O caminhão era utilizado para transportar a carga desde São Paulo até a Bahia.

A ação contou com a participação da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), das polícias Federal, Militar, Civil e Rodoviária Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia. Segundo as forças de segurança, a operação foi baseada em informações de inteligência e faz parte das ações integradas de combate ao crime organizado.