BAHIA

Caminhão tomba e interdita parcialmente BR-116

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (15), em Feira de Santana, e afetou o trânsito nos dois sentidos da rodovia

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 17:09

Caminhão carregado de mamão tomba e interdita parcialmente BR-116 Crédito: Reprodução/Panorama Geral

Um caminhão carregado de mamão tombou na manhã deste domingo (15), na BR-116, na região de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O acidente provocou a interdição parcial da rodovia nos dois sentidos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O tombamento ocorreu por volta das 8h15, na altura do quilômetro 439. Com o acidente, o veículo de carga ficou atravessado sobre as duas faixas de velocidade e parte do canteiro central da rodovia.

Equipes da PRF foram acionadas e estiveram no local para atender à ocorrência e acompanhar a situação do trânsito. Apesar do tombamento, não houve registro de feridos.