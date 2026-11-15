Caminhão tomba e interdita parcialmente BR-116

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Publicado em 15 de novembro de 2026 às 17:09
Um caminhão carregado de mamão tombou na manhã deste domingo (15), na BR-116, na região de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O acidente provocou a interdição parcial da rodovia nos dois sentidos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O tombamento ocorreu por volta das 8h15, na altura do quilômetro 439. Com o acidente, o veículo de carga ficou atravessado sobre as duas faixas de velocidade e parte do canteiro central da rodovia.
Equipes da PRF foram acionadas e estiveram no local para atender à ocorrência e acompanhar a situação do trânsito. Apesar do tombamento, não houve registro de feridos.
As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram informadas. Também não há previsão divulgada para a liberação completa da rodovia.