Caminhão tomba na BR-324 e deixa faixa de pista interditada em Feira de Santana

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Carol Neves
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 09:12
Um caminhão tombou na manhã deste sábado (29) na BR-324, em Feira de Santana, na Bahia. O acidente ocorreu por volta das 5h, na altura do km 533, e provocou a interdição parcial de uma das faixas da rodovia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes foram enviadas ao trecho para acompanhar a ocorrência. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) também foi acionado.
Apesar do tombamento, não houve registro de pessoas feridas. Não há detalhes sobre o que causou o acidente.