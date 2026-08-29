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Caminhão tomba na BR-324 e deixa faixa de pista interditada em Feira de Santana

Acidente aconteceu por volta das 5h deste sábado (29), no km 533 da rodovia;

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 09:12

Caminhão tombou em via
Caminhão tombou em via Crédito: Divulgação/PRF

Um caminhão tombou na manhã deste sábado (29) na BR-324, em Feira de Santana, na Bahia. O acidente ocorreu por volta das 5h, na altura do km 533, e provocou a interdição parcial de uma das faixas da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes foram enviadas ao trecho para acompanhar a ocorrência. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) também foi acionado.

Apesar do tombamento, não houve registro de pessoas feridas. Não há detalhes sobre o que causou o acidente. 

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