ACIDENTE

Caminhão tomba na BR-324 e deixa faixa de pista interditada em Feira de Santana

Acidente aconteceu por volta das 5h deste sábado (29), no km 533 da rodovia;

Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 09:12

Caminhão tombou em via Crédito: Divulgação/PRF

Um caminhão tombou na manhã deste sábado (29) na BR-324, em Feira de Santana, na Bahia. O acidente ocorreu por volta das 5h, na altura do km 533, e provocou a interdição parcial de uma das faixas da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes foram enviadas ao trecho para acompanhar a ocorrência. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) também foi acionado.