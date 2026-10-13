Canoa vira no mar e homem morre afogado após salvar crianças em praia da Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:17
Um homem identificado como Anderson Silva Bonfim, 36 anos, morreu afogado após salvar crianças que estavam em uma canoa que virou na praia de Barra do Jacuípe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
De acordo com informações da TV Bahia, Anderson estava em um passeio com familiares ao longo do feriado de segunda-feira (12), quando ocorreu o acidente. Na canoa, estavam ainda mais quatro pessoas e ele agiu para evitar a mortes da família.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Assim, ele conseguiu resgatar as crianças e conseguiu retirá-las da água. Depois de salvá-las, porém, ele afundou e não voltou mais à superfície. Até o momento, não se sabe ainda o grau de parentesco dele com as crianças e quem eram os outros adultos na canoa.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para realizar as buscas. O corpo de Anderson foi localizado ainda na segunda-feira e a 33ª Delegacia Territorial (DT/Monte Gordo) registrou o encontro do cadáver. Guias para a realização de perícia e remoção do corpo foram expedidas.