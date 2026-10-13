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Canoa vira no mar e homem morre afogado após salvar crianças em praia da Bahia

Anderson Silva Bomfim, 36 anos, estava com a família em Barra do Jacuípe quando a embarcação virou

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:17

Anderson Silva Bonfim morreu após acidente
Anderson Silva Bonfim morreu após acidente Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Anderson Silva Bonfim, 36 anos, morreu afogado após salvar crianças que estavam em uma canoa que virou na praia de Barra do Jacuípe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações da TV Bahia, Anderson estava em um passeio com familiares ao longo do feriado de segunda-feira (12), quando ocorreu o acidente. Na canoa, estavam ainda mais quatro pessoas e ele agiu para evitar a mortes da família. 

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Assim, ele conseguiu resgatar as crianças e conseguiu retirá-las da água. Depois de salvá-las, porém, ele afundou e não voltou mais à superfície. Até o momento, não se sabe ainda o grau de parentesco dele com as crianças e quem eram os outros adultos na canoa. 

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para realizar as buscas. O corpo de Anderson foi localizado ainda na segunda-feira e a 33ª Delegacia Territorial (DT/Monte Gordo) registrou o encontro do cadáver. Guias para a realização de perícia e remoção do corpo foram expedidas.

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