TRAGÉDIA

Canoa vira no mar e homem morre afogado após salvar crianças em praia da Bahia

Anderson Silva Bomfim, 36 anos, estava com a família em Barra do Jacuípe quando a embarcação virou

Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:17

Anderson Silva Bonfim morreu após acidente Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Anderson Silva Bonfim, 36 anos, morreu afogado após salvar crianças que estavam em uma canoa que virou na praia de Barra do Jacuípe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações da TV Bahia, Anderson estava em um passeio com familiares ao longo do feriado de segunda-feira (12), quando ocorreu o acidente. Na canoa, estavam ainda mais quatro pessoas e ele agiu para evitar a mortes da família.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Assim, ele conseguiu resgatar as crianças e conseguiu retirá-las da água. Depois de salvá-las, porém, ele afundou e não voltou mais à superfície. Até o momento, não se sabe ainda o grau de parentesco dele com as crianças e quem eram os outros adultos na canoa.