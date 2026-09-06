LUTO

Cantor morre após acidente de carro em estrada na Bahia

Velório do cantor foi realizado em sua casa, na Fazenda Riachão, em Brumado

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 17:46

Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um acidente de trânsito na região de Brumado, no Sertão Produtivo da Bahia, neste sábado (5), deixou uma pessoa morta. A vítima é o cantor Natanael Sousa dos Santos, de 32 anos.



De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu na BA-262 e foi registrado pela Delegacia Territorial de Brumado. Guias periciais e de remoção foram expedidas para a elaboração de laudo cadavérico, que deve ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.

O CORREIO entrou em contato com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar da Bahia para mais informações da dinâmica do acidente, mas não houve retorno.

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Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do cantor. “Que Deus, em sua infinita bondade, amor e misericórdia, te dê o descanso perfeito, meu amigo. Obrigada por me fazer feliz todas as vezes que me mandou vídeos da roça”, relembrou uma amiga.

“Mais uma pessoa especial que se vai”, lamentou outro amigo.

Em seu perfil, Natanael compartilhava com os seguidores um pouco de sua paixão pela música, desde a agenda de shows até trechos de apresentações no palco. “Cada show, um aprendizado. Obrigado, Deus”, escreveu o cantor em um dos vídeos publicados.