Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantor morre após acidente de carro em estrada na Bahia

Velório do cantor foi realizado em sua casa, na Fazenda Riachão, em Brumado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 17:46

Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia
Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um acidente de trânsito na região de Brumado, no Sertão Produtivo da Bahia, neste sábado (5), deixou uma pessoa morta. A vítima é o cantor Natanael Sousa dos Santos, de 32 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu na BA-262 e foi registrado pela Delegacia Territorial de Brumado. Guias periciais e de remoção foram expedidas para a elaboração de laudo cadavérico, que deve ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.

O CORREIO entrou em contato com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar da Bahia para mais informações da dinâmica do acidente, mas não houve retorno. 

Cantor morre após acidente de carro em estrada na Bahia

Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia por Reprodução/ Redes sociais
1 de 12
Cantor Natanael Santos morre após acidente de carro em estrada na Bahia por Reprodução/ Redes sociais

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do cantor. “Que Deus, em sua infinita bondade, amor e misericórdia, te dê o descanso perfeito, meu amigo. Obrigada por me fazer feliz todas as vezes que me mandou vídeos da roça”, relembrou uma amiga.

“Mais uma pessoa especial que se vai”, lamentou outro amigo.

Em seu perfil, Natanael compartilhava com os seguidores um pouco de sua paixão pela música, desde a agenda de shows até trechos de apresentações no palco. “Cada show, um aprendizado. Obrigado, Deus”, escreveu o cantor em um dos vídeos publicados.

O velório do cantor foi realizado em sua casa, na Fazenda Riachão. O corpo foi sepultado no cemitério da localidade na tarde deste domingo (6).

Mais recentes

Imagem - Campanha de ACM Neto ganha as ruas e carreata de 20 km marca passagem por Vitória da Conquista

Campanha de ACM Neto ganha as ruas e carreata de 20 km marca passagem por Vitória da Conquista
Imagem - Bahia registra mais de 25 tremores de terra em um único mês; veja onde ocorreram

Bahia registra mais de 25 tremores de terra em um único mês; veja onde ocorreram
Imagem - Mulher é feita refém com faca no pescoço dentro de bar na Barra

Mulher é feita refém com faca no pescoço dentro de bar na Barra