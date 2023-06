Cão da Rondesp encontra drogas em mala despachada em ônibus na BA

Uma mala com três tabletes e cinco pedaços cortados de maconha foi encontrada na tarde da segunda-feira (29) no Terminal Rodoviário de Itabuna, Sul do estado. A bagagem despachada em um ônibus intermunicipal saiu de Vitória da Conquista, na região Sudoeste, e foi descoberta com o apoio de Zeus, cão policial das Rondas Especiais (Rondesp) Sul. O pastor belga malinois foi acionado, junto com a guarnição, após denúncias sobre o transporte ilegal da droga. Segundo o major Marcos Paulo Viroli, as bagagens foram retiradas do veículo para que pudessem ser inspecionadas.