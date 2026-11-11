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'Capital do biscoito' é a cidade mais fria do Nordeste com 16 °C

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta terça-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05:00

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 16,6 °C nesta terça-feira (10). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 16,7 °C. 

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
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Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC

Na segunda posição do ranking está a cidade de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, com 18,2 °C. Na terceira posição está Arco Verde, no estado de Pernambuco, que registrou a temperatura mínima de 19,1°C.

O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

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Frio Vitória da Conquista Tempo

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