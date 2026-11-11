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'Capital do biscoito' é a cidade mais fria do Nordeste com 16 °C

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta terça-feira (10)

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05:00

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 16,6 °C nesta terça-feira (10). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 16,7 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Na segunda posição do ranking está a cidade de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, com 18,2 °C. Na terceira posição está Arco Verde, no estado de Pernambuco, que registrou a temperatura mínima de 19,1°C.

