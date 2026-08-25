Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Capital do biscoito' registra 11 °C e vira a cidade mais fria do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta segunda-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 05:00

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 11,7 °C nesta segunda-feira (24).

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
1 de 8
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC

Na segunda posição do ranking está a cidade de Monteiro, na Paraíba, com 14,7 °C. Na terceira posição está a cidade de Irecê, também na Bahia, com 15,4 °C.

O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Mais recentes

Imagem - Aposta baiana acerta quatro números na Quina e fatura prêmio da loteria

Aposta baiana acerta quatro números na Quina e fatura prêmio da loteria
Imagem - Turista de 46 anos morre afogado em praia da Bahia após salvar filho

Turista de 46 anos morre afogado em praia da Bahia após salvar filho
Imagem - Insônia fatal: a doença rara que faz o paciente perder o sono até morrer

Insônia fatal: a doença rara que faz o paciente perder o sono até morrer