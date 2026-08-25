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'Capital do biscoito' registra 11 °C e vira a cidade mais fria do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta segunda-feira (24)

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 05:00

Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 11,7 °C nesta segunda-feira (24).

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Na segunda posição do ranking está a cidade de Monteiro, na Paraíba, com 14,7 °C. Na terceira posição está a cidade de Irecê, também na Bahia, com 15,4 °C.

