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'Capital do biscoito' volta a ser a cidade mais fria do Nordeste, com 17 °C

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta quarta-feira (11)

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05:00

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, voltou a registrar a menor temperatura entre os municípios do Nordeste nesta quarta-feira (11). De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 17,1 °C na cidade, que é conhecida como a "Suíça Baiana" por suas temperaturas mais baixas.

Na segunda posição do ranking das menores temperaturas da região aparece Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, onde os termômetros registraram 17,9 °C. O terceiro lugar ficou com Itapetinga, também localizada no sudoeste baiano, que apresentou mínima de 19,8 °C.

Vitória da Conquista acumula registros históricos de frio. Em 24 de julho de 2025, Vitória da Conquista chegou a marcar 6,5 °C, a terceira menor temperatura registrada na cidade desde 1976, quando tiveram início as medições da estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).