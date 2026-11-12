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'Capital do biscoito' volta a ser a cidade mais fria do Nordeste, com 17 °C

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta quarta-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05:00

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, voltou a registrar a menor temperatura entre os municípios do Nordeste nesta quarta-feira (11). De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 17,1 °C na cidade, que é conhecida como a "Suíça Baiana" por suas temperaturas mais baixas. 

Na segunda posição do ranking das menores temperaturas da região aparece Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, onde os termômetros registraram 17,9 °C. O terceiro lugar ficou com Itapetinga, também localizada no sudoeste baiano, que apresentou mínima de 19,8 °C.

Vitória da Conquista acumula registros históricos de frio. Em 24 de julho de 2025, Vitória da Conquista chegou a marcar 6,5 °C, a terceira menor temperatura registrada na cidade desde 1976, quando tiveram início as medições da estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
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Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC

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Frio Vitória da Conquista Tempo

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