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'Capital do Diamante' é a cidade mais fria do Nordeste com 13 °C

Município baiano de Lençóis marcou 13,2°C nesta terça-feira (18)

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 05:00

Lençois-BA, na Chapada Diamantina Crédito: Reprodução

A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, registrou a menor temperatura do Nordeste nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município baiano marcou 13,2 °C nesta terça-feira (18).

Logo abaixo na listagem, está a cidade Morada Nova, no Ceará, com 14,7 °C.

Além de Lençóis, outra cidade baiana também aparece entre as menores temperaturas do Nordeste no período. Vitória da Conquista, no Sudoeste, registrou 14,9 °C e apareceu na terceira posição ranking.

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