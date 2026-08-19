'Capital do Diamante' é a cidade mais fria do Nordeste com 13 °C

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Elaine Sanoli
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 05:00
A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, registrou a menor temperatura do Nordeste nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município baiano marcou 13,2 °C nesta terça-feira (18).
Logo abaixo na listagem, está a cidade Morada Nova, no Ceará, com 14,7 °C.
Além de Lençóis, outra cidade baiana também aparece entre as menores temperaturas do Nordeste no período. Vitória da Conquista, no Sudoeste, registrou 14,9 °C e apareceu na terceira posição ranking.
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Os dados integram o monitoramento das menores temperaturas registradas em 24 horas pelo Inmet. As informações são observadas e registradas às 12 UTC, equivalente às 9h no horário de Brasília.