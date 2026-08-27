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'Capital do Diamante' registra 12 °C e é a cidade mais fria do Nordeste

Município baiano de Lençóis marcou a menor temperatura da região nesta quarta-feira (26)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 05:00

Lençois-BA, na Chapada Diamantina Crédito: Reprodução

A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, registrou a menor temperatura do Nordeste nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município baiano marcou 12 °C nesta quarta-feira (26).

Além de Lençóis, outra cidade baiana também aparece entre as menores temperaturas do Nordeste no período. Vitória da Conquista, no Sudoeste, registrou 13,5 °C e apareceu na segunda posição ranking.

Logo abaixo na listagem, na terceira posição, está a cidade de Monteiro, na Paraíba, com 13,6 °C.

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