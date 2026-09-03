'Capital do Diamante' registra 14 °C e é a cidade mais fria do Nordeste

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Elaine Sanoli
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 05:00
A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, registrou a menor temperatura do Nordeste nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município baiano marcou 14,3 °C nesta quarta-feira (2).
Além de Lençóis, outra cidade baiana também aparece entre as menores temperaturas do Nordeste no período. Jacobina, no norte do estado, registrou 15,4 °C e apareceu na segunda posição ranking.
Logo abaixo na listagem, na terceira posição, está a cidade de Morro do Chapéu, também na Chapada Diamantina, com 16,5 °C.
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Os dados integram o monitoramento das menores temperaturas registradas em 24 horas pelo Inmet. As informações são observadas e registradas às 12 UTC, equivalente às 9h no horário de Brasília.