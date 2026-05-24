‘Capital do Feijão’ na Bahia é a cidade mais fria do Nordeste

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Elaine Sanoli
Publicado em 24 de maio de 2026 às 18:23
Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Irecê, no centro-norte baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Capital do Feijão” marcou 15,8 °C neste sábado (24).
Além de Irecê, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Luís Eduardo Magalhães, no oeste, com 15,8 °C e Vitória da Conquistas, a "Suíça" do Sudoeste baiano, com 16,8 °C.
A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia
O frio já é um velho conhecido da cidade de Vitória da Conquista, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).