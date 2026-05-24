Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Capital do Feijão’ na Bahia é a cidade mais fria do Nordeste

Irecê foi o município com a menor temperatura da região neste sábado (23)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 18:23

Irecê
Irecê Crédito: Reprodução/ Trip Advisor

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Irecê, no centro-norte baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Capital do Feijão” marcou 15,8 °C neste sábado (24).

Além de Irecê, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Luís Eduardo Magalhães, no oeste, com 15,8 °C e Vitória da Conquistas, a "Suíça" do Sudoeste baiano, com 16,8 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
1 de 8
Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia

O frio já é um velho conhecido da cidade de Vitória da Conquista, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Tags:

Bahia Frio Inmet Irecê

Mais recentes

Imagem - Jovem de 25 anos é retirada de casa pelo companheiro e encontrada morta em rodovia na Bahia

Jovem de 25 anos é retirada de casa pelo companheiro e encontrada morta em rodovia na Bahia
Imagem - Maus-tratos e abandono de cães são descobertos após denúncia de descarte em fossa

Maus-tratos e abandono de cães são descobertos após denúncia de descarte em fossa
Imagem - Criança de 6 anos morre após carreta tombar em rodovia na Bahia

Criança de 6 anos morre após carreta tombar em rodovia na Bahia