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‘Capital do Feijão’ na Bahia é a cidade mais fria do Nordeste

Irecê foi o município com a menor temperatura da região neste sábado (23)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 18:23

Irecê Crédito: Reprodução/ Trip Advisor

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Irecê, no centro-norte baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Capital do Feijão” marcou 15,8 °C neste sábado (24).

Além de Irecê, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Luís Eduardo Magalhães, no oeste, com 15,8 °C e Vitória da Conquistas, a "Suíça" do Sudoeste baiano, com 16,8 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8