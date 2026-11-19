FORAGIDOS

Carcereiro é preso por suspeita de facilitar fuga de quatro presos em delegacia na Bahia

Detentos fugiram da Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul do estado, no último domingo (15)

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 20:55

Os foragidos foram identificados como Henrique Costa dos Santos , Sebastião Matos, Joicilene Santos da Silva e Luciano Oliveira Nascimento Crédito: Reprodução

Um carcereiro de 42 anos foi preso nesta quinta-feira (19), suspeito de facilitar a fuga de quatro detentos da Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia. A prisão ocorreu quatro dias após os custodiados escaparem da unidade policial, no último domingo (15).

Segundo a Polícia Civil, o investigado, identificado pelas iniciais W.S.S., é funcionário da própria delegacia. Contra ele foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

A fuga ocorreu quando um servidor municipal responsável pela guarda dos presos entrou na carceragem para entregar água. Na ocasião, ele foi rendido e agredido pelos detentos, que conseguiram escapar levando uma arma pertencente à Polícia Civil. Os fugitivos identificados como Sebastião Matos, Luciano Oliveira Nascimento, Henrique Costa dos Santos e Joicilene Santos da Silva, seguiram por uma área de mata. O funcionário agredido, que não é o carcereiro investigado, recebeu atendimento médico.

Suspeitos fugiram de delegacia 1 de 4

As investigações começaram no mesmo dia da fuga. Com o apoio de equipes da Polícia Civil de Porto Seguro, os investigadores realizaram buscas na região, ouviram testemunhas, solicitaram perícias e analisaram imagens de câmeras de segurança.

Durante a apuração, foram reunidos indícios de que o carcereiro teria participado da facilitação da fuga. Com base nas informações, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária do investigado e a realização de buscas em sua residência. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam uma arma de fogo registrada em nome do suspeito. Segundo a corporação, ele colaborou com a ação policial e foi conduzido à delegacia para a adoção dos procedimentos legais.