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Elaine Sanoli
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 20:55
Um carcereiro de 42 anos foi preso nesta quinta-feira (19), suspeito de facilitar a fuga de quatro detentos da Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia. A prisão ocorreu quatro dias após os custodiados escaparem da unidade policial, no último domingo (15).
Segundo a Polícia Civil, o investigado, identificado pelas iniciais W.S.S., é funcionário da própria delegacia. Contra ele foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.
A fuga ocorreu quando um servidor municipal responsável pela guarda dos presos entrou na carceragem para entregar água. Na ocasião, ele foi rendido e agredido pelos detentos, que conseguiram escapar levando uma arma pertencente à Polícia Civil. Os fugitivos identificados como Sebastião Matos, Luciano Oliveira Nascimento, Henrique Costa dos Santos e Joicilene Santos da Silva, seguiram por uma área de mata. O funcionário agredido, que não é o carcereiro investigado, recebeu atendimento médico.
Suspeitos fugiram de delegacia
As investigações começaram no mesmo dia da fuga. Com o apoio de equipes da Polícia Civil de Porto Seguro, os investigadores realizaram buscas na região, ouviram testemunhas, solicitaram perícias e analisaram imagens de câmeras de segurança.
Durante a apuração, foram reunidos indícios de que o carcereiro teria participado da facilitação da fuga. Com base nas informações, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária do investigado e a realização de buscas em sua residência. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam uma arma de fogo registrada em nome do suspeito. Segundo a corporação, ele colaborou com a ação policial e foi conduzido à delegacia para a adoção dos procedimentos legais.
O homem permanece à disposição da Justiça. O inquérito tramita sob sigilo, e as investigações continuam para localizar os quatro fugitivos, recuperar a arma levada da delegacia e identificar outros possíveis envolvidos na fuga.