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Carreta com biodiesel tomba e pega fogo na divisa entre Bahia e Sergipe

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (28), perto da ponte entre os dois estados; trecho foi interditado

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:49

Carrta com biodiesel tomba na BR-101, na divisa entre Bahia e Sergipe; não há informações sobre a causa ou as circunstâncias do acidente
Carrta com biodiesel tomba na BR-101, na divisa entre Bahia e Sergipe; não há informações sobre a causa ou as circunstâncias do acidente Crédito: Reprodução/PRF

Uma carreta carregada com biodiesel tombou e pegou fogo na manhã desta quarta-feira (28), na BR-101, perto da ponte que marca a divisa entre a Bahia e Sergipe. O acidente provocou a interdição da pista, afetando o tráfego na região. 

Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que não houve registro de vítimas. Agentes da corporação estão no local para orientar os motoristas.

Carreta com biodiesel tomba e pega fogo na divisa entre Bahia e Sergipe

Acidente ocorreu na Ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101, entre a Bahia e Sergipe por Polícia Rodoviária Federal
Carreta com biodiesel tombou e pegou fogo na divisa  por Polícia Rodoviária Federal
Motoristas aguardam sob ponte que liga a Bahia a Sergipe pela BR-101 por Polícia Rodoviária Federal
A região da ponte teve o tráfego impactado; equipes da PRF estão no local  por Polícia Rodoviária Federal
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Acidente ocorreu na Ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101, entre a Bahia e Sergipe por Polícia Rodoviária Federal

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe também foi acionado para controlar as chamas.

Ainda não há informações sobre as causas nem sobre as circunstâncias do tombamento.

Tags:

Acidente Br-101

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