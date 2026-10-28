BR-101

Carreta com biodiesel tomba e pega fogo na divisa entre Bahia e Sergipe

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (28), perto da ponte entre os dois estados; trecho foi interditado

Mariana Rios

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:49

Carrta com biodiesel tomba na BR-101, na divisa entre Bahia e Sergipe; não há informações sobre a causa ou as circunstâncias do acidente Crédito: Reprodução/PRF

Uma carreta carregada com biodiesel tombou e pegou fogo na manhã desta quarta-feira (28), na BR-101, perto da ponte que marca a divisa entre a Bahia e Sergipe. O acidente provocou a interdição da pista, afetando o tráfego na região.

Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que não houve registro de vítimas. Agentes da corporação estão no local para orientar os motoristas.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe também foi acionado para controlar as chamas.