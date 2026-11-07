FISCALIZAÇÃO NAS ESTRADAS

Carro roubado há quase dez anos no Rio de Janeiro é recuperado pela PRF na Bahia

Fiat Punto foi encontrado durante fiscalização na BR-116, em Vitória da Conquista; motorista disse ter comprado o veículo pela internet

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 13:49

Carro roubado há quase dez anos no Rio de Janeiro é recuperado pela PRF na Bahia Crédito: Divulgação

Um carro roubado em julho de 2016 no Rio de Janeiro foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado (7), durante fiscalização na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O veículo, um Fiat Punto, foi identificado após os policiais suspeitarem de irregularidades nos sinais identificadores.

A abordagem aconteceu na altura do quilômetro 17 da rodovia. Durante a inspeção, os agentes encontraram indícios de adulteração e, ao consultar os registros, identificaram um boletim de ocorrência que apontava o roubo do automóvel no estado do Rio de Janeiro, há quase dez anos.

O carro era conduzido por um homem de 32 anos. Ele contou aos policiais que havia comprado o veículo em um site especializado em vendas e que a negociação foi realizada no município baiano de Itarantim. O motorista também informou que ainda não havia transferido o automóvel para o próprio nome.

Diante das irregularidades, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. O condutor poderá responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A PRF orienta que compradores de veículos usados verifiquem a procedência do automóvel antes de fechar negócio. Mesmo quem compra de boa-fé pode acabar envolvido em uma situação irregular caso não confira a documentação e os sinais identificadores do veículo.

Entre as recomendações estão desconfiar de anúncios com preços muito abaixo dos praticados no mercado e comparar as informações dos documentos com os dados gravados no automóvel. A corporação também orienta que a compra seja formalizada pelos procedimentos oficiais, com documentação e transferência de propriedade junto ao Detran.