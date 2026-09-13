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Carro sai da pista, deixa um morto e outro gravemente ferido na BR-110

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 21:14

PRF nas estradas
PRF nas estradas Crédito: Polícia Rodoviária Federal/Paraíba

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (13), na BR-110, em Alagoinhas, no interior da Bahia.

O acidente aconteceu por volta das 18h30, no km 352 da rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu do da pisa e invadiu o acostamento.

As duas vítimas foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu após a remoção. A outra foi resgatada em estado grave para uma unidade de saúde da região.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

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