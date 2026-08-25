JUSTIÇA

Cartórios de imóveis da Bahia passam a receber ordens judiciais em tempo real

Novo sistema digitaliza comunicação de penhoras, arrestos e sequestros de imóveis e busca reduzir o intervalo entre decisões judiciais e registros

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 16:17

6º Cartório de Registro de Imóveis de Salvador Crédito: Divulgação

Os Cartórios de Registro de Imóveis da Bahia passam a receber, em tempo real, ordens judiciais de penhora, arresto e sequestro de imóveis. A mudança ocorre com a implantação nacional do Sistema de Constrição Judicial (Constri-Jud), plataforma eletrônica desenvolvida pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). A ferramenta cria um fluxo digital e padronizado para o envio e processamento das determinações judiciais em todo o país. Na Bahia, 2,7 mil penhoras de imóveis foram processadas entre 2020 e 2025, segundo os dados apresentados pelo setor.

Com a integração, os Cartórios de Registro de Imóveis passam a estar conectados aos Tribunais de Justiça por meio de uma infraestrutura eletrônica nacional. A proposta é reduzir o intervalo entre a decisão judicial e o recebimento da ordem pelo cartório responsável pelo registro do imóvel. Além de acelerar a comunicação, o sistema aumenta a rastreabilidade das ordens e busca reduzir o risco de que imóveis atingidos por decisões judiciais sejam vendidos ou sofram alterações patrimoniais antes da efetivação da constrição.

Como funciona

Depois da confirmação eletrônica dos dados, a ordem judicial é encaminhada automaticamente ao Cartório de Imóveis competente. O novo fluxo elimina etapas manuais e reduz a possibilidade de devoluções provocadas por inconsistências formais nas informações.

“A integração nacional promovida pelo Constri-Jud elimina etapas, reduz o uso de procedimentos manuais e proporciona mais segurança ao cumprimento das ordens de penhora, arresto e sequestro de imóveis”, afirma a presidente da Associação dos Registradores de Imóveis da Bahia (Ariba), Karoline Cabral.

Número de penhoras aumentou na Bahia

Os dados do antigo sistema de penhora mostram o crescimento da demanda no estado. A quantidade anual passou de cinco penhoras em 2020 para 681 em 2025, aumento superior a 13 mil% no período. O maior número da série foi registrado em 2024, com 693 penhoras. Nos primeiros sete meses de 2026, outras 351 penhoras já haviam sido processadas. Com a implantação do Constri-Jud, esse fluxo passa a ser realizado por uma plataforma nacional que permite integração direta com os sistemas eletrônicos dos tribunais.

A expectativa é que a comunicação mais rápida das restrições também aumente a segurança de compradores e vendedores. Com a informação sobre uma penhora, arresto ou sequestro chegando mais rapidamente ao registro de imóveis, diminui o risco de uma transação envolvendo um bem que já tenha sido alcançado por uma decisão judicial. A padronização nacional também permite manter o histórico das comunicações, mesmo quando ocorre mudança na titularidade do cartório.

Sistema terá novas funções